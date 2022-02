Bänke für den Einstieg der Flaeming-Skate in Luckenwalde

Luckenwalde

Die Sitzgelegenheiten am Parkplatz Teichwiesenweg stehen. Nun muss nur noch der Sturm vorüberziehen und der Himmel im leuchtenden Blau erstrahlen. Dann können die drei neuen Bänke von den Skatern, Joggern und Bikern in Beschlag genommen werden. Die abschließenden Arbeiten werden am Freitag von den Bauhofmitarbeitern ausgeführt. „Wir haben die Bänke gegen Vandalismus und Diebstahl gesichert“, sagt Bauhofleiter Frank Dunker. Das heißt, sie wurden mit Erdankern einbetoniert. Jede einzelne der Sitzgelegenheiten aus massivem Holz wiegt rund 100 Kilogramm. Das hätte potenzielle Diebe aber nicht davon abgehalten, diese „auszuleihen“.

Beschluss der Luckenwalder Stadtverordneten

Die Anschaffung der Bänke wurde von den Fraktionen Die Linke/BV und LÖS als Antrag in die Luckenwalder Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Dazu sollte zunächst geprüft werden, wie das Unfallrisiko beim Betreten der Flaeming-Skate vom Parkplatz kommend minimiert werden könnte. Die optische und sächliche Trennung zwischen Parkplatzfläche und der Flaeming-Skate sollte durch das Legen von Baumstämmen längs zur Flaeming-Skate erfolgen. Die Sitzgelegenheiten würden die Aufenthaltsqualität erhöhen und das Unfallrisiko beim An- und Ausziehen der Inlineskates am Parkplatz verringern.

Begründung der Luckenwalder Fraktionen

In der Begründung der Fraktionen heißt es: „Die Flaeming-Skate führt um die 50 Meter am benannten Parkplatz entlang - dauerhaft ohne Barriere. Die Abgrenzung des Parkplatzes zur Einstiegsstrecke der Flaeming-Skate sollte durch Baumstämme wieder hergestellt werden. Zwei einzelne Durchgänge mit Markierungen auf dem Flaeming-Skate würden Vorbeifahrende auf eventuelle Fußgänger besser aufmerksam machen. Sitzgelegenheiten sollten nicht unmittelbar am befahrenen Weg aufgestellt werden, da das eine erhöhte Gefahr, vor allem für Kinder, bedeutet. Eine Sitzgruppe im Bereich des Parkplatzes wäre aber eine deutliche Aufwertung.“

Von den Sitzbänken bis zur Flaeming-Skate müsste eine befestigte Zuwegung aus phasenlosen Betonpflastersteinen oder Asphalt hergestellt werden.

Von Iris Krüger