Dahmeland-Fläming

Auf den Bahnstrecken in der Region wird auch in den kommenden Tagen wieder gebaut. Der Schwerpunkt liegt auf der Strecke zwischen Luckenwalde und Jüterbog. Dort wird an Weichen gearbeitet.

Regionalexpress RE 3

Deswegen gibt es beim RE 3 am Sonnabend und Sonntag jeweils von 1.30 bis 5.30 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Luckenwalde und Jüterbog sowie zwischen Jüterbog und Lutherstadt Wittenberg. Am Sonntag fahren zudem von 21 bis 23.30 Uhr Ersatzbusse für den RE 3 zwischen Luckenwalde und Lutherstadt Wittenberg, zudem verspätet sich der Zug, der regulär um 23.10 Uhr in Falkenberg ankommt, um bis zu 20 Minuten.

Regionalexpress RE 4

Beim RE 4 entfällt in der Nacht von Sonntag zu Montag der Zug um 0.14 ab Ludwigsfelde in Richtung Jüterbog. Es verkehrt ein Ersatzbus. Am Montagmorgen entfällt der Zug um 5.03 Uhr ab Jüterbog bis Ludwigsfelde. Es fährt ein Ersatzbus, der aber schon um 4.26 Uhr in Jüterbog abfährt und den Zug in Ludwigsfelde erreicht.

Regionalexpress RE 2

Noch bis Sonntag werden einige Züge des RE 2 in Berlin umgeleitet und halten nicht auf den Stadtbahn-Bahnhöfen zwischen Ostkreuz und Charlottenburg. Statt dessen halten sie in Jungfernheide und Gesundbrunnen.

Regionalbahn RB 22

Die RB 22 wird in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag zwischen 22.30 und 1.30 Uhr umgeleitet und hält nicht in Golm.

Von Carsten Schäfer