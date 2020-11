Luckenwalde

„Bei mir war schon immer alles ein bisschen anders“, sagt Reinhold Otto Rogge. Während 1960 viele versuchten, die DDR zu verlassen, flüchtete er mit der Familie vom Westen in den Osten. Vor genau 45 Jahren begann er in Luckenwalde bei der Zwischengenossenschaftlichen Bauorganisation (ZBO) seine Lehre als Baufacharbeiter. Noch immer ist er im Baugewerbe tätig, doch anders, als er es sich zu Beginn seiner Ausbildung abgezeichnet hatte.

Spezi im Lehmbau

„Seit über 40 Jahren bin ich am Bau als Lehrling, Geselle, Vorarbeiter, Polier oder Bauleiter tätig. All diese Funktionen finden sich heute gleichzeitig in meinem Arbeitsleben wieder“, sagt der 62-Jährige. Das bei seiner Meisterausbildung nicht vermittelte Fachwissen im Umgang mit historischen Bauwerken und modernem Lehmbau erlangte er während einer Weiterbildung zur Fachkraft im Lehmbau an der Handwerkskammer Thüringen.

Anzeige

Landwirte liefern Stroh

Die Liebe zu Naturmaterialien wurde durch den Kauf eines alten Hauses geweckt. Seine damalige Lebensgefährtin Dorothee Weckmüller erstand ein Wohnhaus in der Luckenwalder Heidestraße, das um 1750 erbaut wurde. „Wir haben das Wohngemeinschaftshaus mit Naturbaustoffen umgebaut“, so Rogge.

Es wurde mit Strohballen gedämmt und mit Lehm innen und außen verputzt. Für ihn gibt es nichts Besseres, als mit Naturbaustoffen aus der Region zu arbeiten. Das Stroh bekommt er von Landwirten aus der Umgebung – ohne Vertrag. „Da zählt der Handschlag“, fügt der Maurermeister hinzu.

Der Lehm stammt aus den Kiesgruben vor Ort. Manchmal wird auch der Aushub von anderen Baustellen verwendet. Vor sechs Jahren wurde das Haus in der Heidestraße an ehemalige Seminarteilnehmer, die er im Lehmbau unterrichtet hatte, verkauft.

Mit diesem Haus in der Heidestraße in Luckenwalde begann für Reinhold Otto Rogge das ökologische Bauen. Quelle: Margrit Hahn

Inzwischen bekommt er Anfragen, auch aus dem Ausland, sodass er sich über eine mangelnde Auftragslage nicht beklagen kann. Häuslebauer wenden sich ebenso an ihn, wie Besitzer alter Gebäude, die diese mit Naturbaustoffen sanieren wollen. Wer ein gesundes Raumklima wünscht und wenig Energie verbrauchen will, für den kommen Materialien wie Lehm, Stroh, Holz, Schilf oder Tonziegel in Frage.

Für Mensch und Natur nicht giftig

„Gesund bauen heißt ökologisch bauen. Das heißt für uns, mit naturnahen Baustoffen und gut durchdachten Konstruktionen energetisch sparsame, langlebige Gebäude zu erschaffen. Oft arbeiten wir nach historisch bewährtem Vorbild“, erklärt der Fachmann. Naturnahe Baustoffe benötigen bei der Herstellung, im Bauprozess und bei der Entsorgung wenig Energie und sind nicht giftig für Mensch und Natur.

Reinhold Otto Rogge Quelle: Margrit Hahn

Gesund bauen heißt für ihn auch, mit ehrlicher Offenheit alle Einzelheiten der Planung, der Materialwahl und der Ausführung, ganz nach Wunsch und Möglichkeit der Bauherren, gemeinsam zu besprechen.

Seine Kenntnisse auf den Gebieten Bauphysik, Materialkunde, Baugeschichte und Konstruktionstechnik eignete sich Reinhold Otto Rogge autodidaktisch an. Während der Ausbildung und Prüfung zum Restaurator im Handwerk am Bildungszentrum Schloss Trebsen erweiterte und vertiefte er sein Wissen und Können in diesen Bereichen.

Arbeit und Hobby zugleich

„Es ist für mich spannendes Hobby und Arbeit zugleich, mit traditionellen alten und naturnahen neuen Baustoffen, Bauwerke und Bauteile zu konstruieren, die bauphysikalisch, technisch und energetisch ideale Eigenschaften haben“, fügt er hinzu.

In der Arcana Baugesellschaft mit Sitz in Trebbin trägt er seit 2002 die bautechnische Verantwortung. Seit 2013 ist er Geschäftsführer und arbeitet vorwiegend in Kooperation mit gleichgesinnten Unternehmen und Praktikanten.

Von Margrit Hahn