Ludwigsfelde

Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Ludwigsfelde dort gelagerte Kupferkabel. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Diebstahlsanzeige auf.

Treppenhaus in Ludwigsfelde mit Graffitifarbe beschmiert

Im Zeitraum zwischen Sonnabend und Montag beschmierten unbekannte Täter mit Graffitifarbe das Treppenhaus einer gewerblichen Einrichtung an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung auf.

Luckenwalde: Diebe bauen Lenkrad und Airbag aus Mercedes aus

In der Nacht zum Montag schlugen Unbekannte eine Türscheibe eines Pkw Mercedes ein und bauten aus dem Fahrzeug das Lenkrad und den Airbag aus und entwendeten diese. Der Mercedes befand sich zur Tatzeit auf dem Gelände einer gewerblichen Einrichtung in der Frankenfelder Chaussee in Luckenwalde. Polizisten nahmen eine Diebstahlsanzeige auf und sicherten Spuren.

Mahlow: Parkendes Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Straße Am Lückefeld in Mahlow streifte ein Volkswagen beim Vorbeifahren einen parkenden Suzuki. Verletzte gab es nicht und die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird mit zirka 1.000 Euro beziffert.

