Altes Lager/Luckenwalde

Auf der B 102 zwischen Altes und Neues Lager hat die Polizei am Sonntag gegen 2.30 Uhr einen BMW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 1,86 Promille unterwegs war. Die Beamten hatten den 30-jährigen einer Verkehrskontrolle unterzogen und dabei erheblichen Alkoholgeruch festgestellt. Am Sonnabend gegen 20.30 Uhr haben Polizisten zudem den 48-jährigen Fahrer eines Kleintransporters am Markt in Luckenwalde kontrolliert. Bei ihm ergab ein Test, dass er vermutlich Amphetamine genommen hatte.

Von MAZonline