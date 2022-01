Beschäftigtenquote bei Frauen: Teltow-Fläming schneidet besonders gut ab

Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

In Teltow-Fläming wächst der Anteil der berufstätigen Frauen. Nicht nur das: Was die sogenannte Beschäftigtenquote für Frauen angeht, gehört der Landkreis bundesweit zu den Spitzenreitern.

Das ist das Ergebnis einer Erhebung der statistischen Ämter von Bund und Land, die der Zeitungsdienst Süd West herausgearbeitet und auf die lokale Ebene heruntergebrochen hat. Im Regionalatlas der statistischen Ämter sind die Daten zusammengefasst – sortiert nach Landkreisen.

Quote in TF über dem Bundesdurchschnitt

Demnach lag die Frauenbeschäftigtenquote in Teltow-Fläming bei der jüngsten Erhebung Mitte 2020 bei 66,5 Prozent. Konkret bedeutet das: Von allen weiblichen Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren gingen 66,5 Prozent einer Arbeit nach.

Der Landkreis ist somit bundesweit unter den Top 20. Denn wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf MAZ-Anfrage mitteilt, betrug die Quote bundesweit 58,1 Prozent.

Unterschiede zwischen Ost und West

Christiane Witt, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises führt das gute Abschneiden Teltow-Flämings auf gleich mehrere Gründe zurück: Zunächst verweist sie auf die im Vergleich zum Westen größere Selbstverständlichkeit für ostdeutsche Frauen, einer Arbeit nachzugehen.

„Alte Rollenbilder vom alleinverdienenden Partner hatten und haben hier keine Bedeutung“, sagt Christiane Witt. Außerdem gebe es im Kreis viele Beschäftigungsangebote. Hinzu kämen recht gute Betreuungsmöglichkeiten für Kinder – „wenn auch nicht immer und überall ausreichend“, so Witt.

Christiane Witt vom Landkreis Teltow-Fläming (Archivbild) Quelle: Margrit Hahn

Aber: Sie verweist auch darauf, dass viele Frauen im Kreis einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Auch das lasse die absoluten Zahlen steigen. Diesen Einwand nennt auch der Zeitungsdienst Süd West. Zwar sind hier die Zahlen nicht auf den Landkreis heruntergebrochen – bundesweit hätten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit jedoch 49 Prozent der beschäftigten Frauen eine Teilzeitstelle. Bei Männern seien das elf Prozent.

Quote bei Männern auch in TF höher

Generell gilt: Die Erwerbsquote von Männern liegt bundesweit über der von Frauen. Auch in Teltow-Fläming: Nach den jüngsten Erhebungen waren 67,2 Prozent der erwerbstätigen Männer dort in Arbeit. Das ist im Vergleich zu anderen Kreisen allerdings nur ein kleiner Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Besonders in den westlichen Bundesländern liegt der Anteil der arbeitenden Frauen unter diesem Wert. Den letzten Platz belegt etwa die kreisfreie Stadt Frankenthal in der Pfalz, in der 44,8 Prozent der erwerbstätigen Frauen einer Arbeit nachgingen.

Den vorletzten Platz belegte Gelsenkirchen mit 45,5 Prozent. Allerdings ist dabei auch zu bedenken, dass die Stadt im Ruhrgebiet eine der höchsten Arbeitslosenquoten in Deutschland hat – folglich also auch unter den Frauen. Ganz anders sieht es etwa rund um das wirtschaftsstarke München aus: In den Kreisen Erding und Dachau lag die Frauenbeschäftigungsquote bei 64,5 Prozent.

Teltow-Fläming: Zahlen steigen an

Es ist also nicht allein eine Frage von Ost und West – allerdings ist der Unterschied oftmals deutlich: Die absoluten Spitzenreiter liegen allesamt in Ostdeutschland. Ganz vorne ist übrigens Hildburghausen in Thüringen: Dort betrug die Beschäftigungsquote der Frauen 70,1 Prozent, gefolgt vom Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge (69,6) und dem Landkreis Nordsachsen (68,2). Für sechs Thüringer Kreise liegen im Regionalatlas allerdings keine Daten vor. Betrachtet man die vorliegenden Daten, landet Teltow-Fläming nach Angaben des Zeitungsdiensts Süd West auf Platz 18.

Die Auswertung zeigt auch: Die Beschäftigtenquote bei Frauen steigt im Kreis seit Jahren an. Lag sie zu Beginn der Erhebung im Jahr 2008 noch bei 55,3 Prozent, war sie fünf Jahre später schon auf 61,4 Prozent geklettert. 2018 hatte sie einen Wert von 65,6 erreicht.

TF-Gleichstellungsbeauftragte: Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit

„Anreize wie Elterngeld, Elternzeit und der Wunsch nach beruflicher Tätigkeit haben in den vergangenen Jahren zu mehr Frauen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen geführt“, sagt Christiane Witt. Allerdings: Was eine tatsächliche Gleichberechtigung betrifft, gibt es ihrer Ansicht nach noch „sehr viel Luft nach oben“. Deshalb sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch eine wichtige Aufgabe für alle Unternehmen – nicht nur in Teltow-Fläming.

„Von einer Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sind wir meines Erachtens noch weit entfernt“, sagt sie. Dazu gehöre etwa die Anpassung von Betreuungsangeboten über die normale Arbeitszeit hinaus – und die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. „Das wäre für mich ein wichtiges Signal, dass das Engagement von Frauen und ihre Leistung am Arbeitsmarkt genauso viel wert sind wie die der Männer“.

Von Johanna Apel