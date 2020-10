Luckenwalde

Vor einem Monat machte der Schaeffler-Konzern seine Pläne für das Werk in Luckenwalde öffentlich. 140 von 400 Arbeitsplätzen sollen abgebaut, Teile der Produktion verlagert und der Rest des Werks womöglich verkauft werden. Der Betriebsrat kämpft seitdem mit öffentlichen Protesten gegen diese Pläne. Die MAZ sprach mit den Vorsitzenden Frank Hildebrandt und Andrea Grofe.

Frank Hildebrand ist der Betriebsratsvorsitzende im Luckenwalder Schaeffler-Werk. Quelle: Margrit Hahn

Wie haben Sie von den Plänen für das Luckenwalder Werk erfahren?

Frank Hildebrandt: Am 10. September hat Matthias Zink vom Schaeffler-Vorstand die Sparpläne auf einer Belegschaftsversammlung in Luckenwalde erläutert. Ich war am Tag zuvor schon bei der konzernweiten Sitzung des Wirtschaftsausschusses dabei, auf der die Maßnahmen verkündet wurden. Von den Details waren wir bei der Verkündung hier vor Ort aber alle geschockt.

Andrea Grofe: Dass man bei Schaeffler darüber nachdenkt, sich vom Standort Luckenwalde zu verabschieden, will nicht in jeden Kopf hinein. Wir waren schon darauf vorbereitet, dass sich der Konzern neu ausrichten muss und wussten, dass davon sicherlich auch unser Werk betroffen sein wird. In dieser Form hatten wir aber nicht damit gerechnet.

Als Betriebsrat haben Sie danach kurzfristig Proteste organisiert, sind mit Politikern ins Gespräch gekommen. Trotzdem muss die Arbeit im Werk weitergehen.

Hildebrandt: Richtig. Als Betriebsrat wollen wir in dieser schwierigen Situation die Mannschaft zusammenhalten. Mit den Veranstaltungen, die wir organisiert haben und weiterhin werden, wollen wir die Menschen im Werk mitnehmen, sie informieren. Denn hinter unserem Motto „Wir sind Luckenwalde und gehören zu Schaeffler“ stehen nach wie vor alle Mitarbeiter.

Andrea Grofe ist die stellvertretende Vorsitzende im Betriebsrat des Luckenwalder Werks. Quelle: Margrit Hahn

Ist der Frust nicht groß nach einer solchen Nachricht?

Grofe: Bei uns gibt es den Begriff „Schaeffler-DNA“. Das Wort wurde zwar von der Konzernspitze geprägt, aber manchmal habe ich den Eindruck, unsere Belegschaft vor Ort, weiß noch mehr, was damit gemeint ist. Viele Mitarbeiter sind von Anfang an in Luckenwalde dabei. Ich selbst seit 1988. Viele von uns haben hier gelernt und sind seit Generationen bei Schaeffler. Da ist die Bindung an das Unternehmen groß. Manche kennen ihr Leben nur mit Schaeffler.

Konkrete Pläne samt Zeitplan gab es für das Werk bisher noch nicht. In dieser Woche war Matthias Zink noch einmal in Luckenwalde. Was kam dabei heraus?

Hildebrandt: Wir haben Herrn Zink zu unserer nicht öffentlichen Betriebsversammlung eingeladen. Denn jemand, der solche Maßnahmen verkündet, sollte auch vor der ganzen Belegschaft sprechen. Schon bei seinem ersten Besuch im September war der Vorstand von den Menschen hier beeindruckt.

Grofe: Damals hatten wir Herrn Zink mit einem Spalier begrüßt, durch das er hindurchgehen musste. Das war schon emotional. Da hat auch der Vorstand mitbekommen: Luckenwalde tickt anders als viele andere Standorte.

Weil der Vorstand in dieser Woche noch einmal persönlich in Luckenwalde war, benannte die Belegschaft die Straße kurzfristig um. Quelle: Victoria Barnack

Was meinen Sie damit?

Grofe: Die Mannschaft in Luckenwalde ist selbstbewusst und das mit Recht. Sie sind stolz auf ihre Arbeit; stolz darauf ein Teil von Schaeffler zu sein. Das können sie ruhig zeigen und tun es auch.

Hildebrandt: Der Zusammenhalt in Luckenwalde hat auch den Vorstand beeindruckt. Herr Zink hat uns bei seinem Besuch in dieser Woche versprochen, dass er sich persönlich dafür engagieren wird, für Luckenwalde die bestmögliche Lösung zu finden. Wie auch immer die dann aussehen mag.

Inzwischen haben Ihnen hochrangige Politiker von der Bürgermeisterin bis hin zum Ministerpräsidenten ihre Unterstützung zugesagt. Was erhoffen Sie sich davon?

Hildebrandt: Die Pläne für das Luckenwalder Werk sind ja aus verschiedenen Gründen unverständlich. Wir finden, ein Konzern hat auch eine politische sowie gesellschaftliche Verantwortung. Luckenwalde ist das letzte produzierende Schaeffler-Werk in Ostdeutschland.

Grofe: Es geht hier um Industriearbeitsplätze, die für eine ganze Region wichtig sind, da sie auch der Motor für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung im Land Brandenburg sind. Ordentlich bezahlte Jobs sind wichtig für die Gesellschaft und die Sozialsysteme.

Hildebrandt: Deshalb stimmen wir unsere Vorhaben jetzt auch eng mit der Politik ab. Über die schnelle, enge Zusammenarbeit mit Brandenburgs Wirtschaftsminister sind wir überrascht und sehr froh. Als so wichtig wahrgenommen zu werden, ist beeindruckend für uns und alle Mitarbeiter am Standort. Uns ist aber auch klar, dass am Ende der Konzern entscheiden wird.

Was hätten Sie sich von Ihrem Unternehmen anstatt dieser radikalen Maßnahme gewünscht?

Hildebrandt: Wir hätten uns schon früher Investitionen in unseren Standort gewünscht. Als relativ kleines Schaeffler-Werk wissen wir natürlich, dass wir allein keine Chance gegen die großen Werke in China haben. Mit der Ansiedlung eines weltweit bekannten Herstellers von Elektroautos in Brandenburg sowie der Entscheidung der Landesregierung, Brandenburg zum Zentrum der Wasserstofftechnik zu machen, wird viel Industrie nach Brandenburg ziehen. Für uns ist es ökonomisch nicht nachvollziehbar, warum sich Schaeffler dann aus dieser Region zurückzieht, statt sich mit dem Luckenwalder Standort vor Ort an dieser Entwicklung zu beteiligen.

Wie gut ist denn der Standort Luckenwalde für die Zukunft aufgestellt?

Hildebrandt: Wir wissen ja alle, dass wir für den Verbrennermotor produzieren, der in Zukunft weniger nachgefragt sein wird. Derzeit ist die Auftragslage aber so gut, dass die Mannschaft vor Ort drei Jahre weiter produzieren könnte. Wir hätten uns vorgestellt, dass man diese Zeit nutzt, um das Werk fit zu machen für die Zukunft.

Und wie geht es nun weiter?

Hildebrandt: Wie gesagt: Unsere Produktion läuft fast auf Normalbetrieb weiter. Konkrete Pläne von der Konzernspitze gibt es aber noch nicht. Derzeit gehen wir fest davon aus, dass mindestens bis Jahresende noch kein einziges Licht im Luckenwalder Werk ausgehen wird. Wir hoffen auch, dass uns der Termin bei Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, den er uns auf der Demo am Samstag in Potsdam versprochen hat, weiterhilft.

Grofe: Solange nichts endgültig entschieden ist, werden wir weiterkämpfen. Dafür dass die Belegschaft die Vorhaben des Betriebsrates in den letzten Wochen so unterstützt hat, sind wir schon jetzt dankbar. Denn das ist nicht selbstverständlich. Es waren viele spontane Aktionen dabei und natürlich hat nicht jeder immer Zeit, aber nur gemeinsam schaffen wir es einen Schritt nach vorn zu machen.

