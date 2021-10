Luckenwalde

Im Luckenwalder Klinikum gibt es derzeit nicht so viele Fälle des RS-Virus wie in anderen Krankenhäusern Brandenburgs. Das erklärte der Pressesprecher der KMG Kliniken, Sascha Nenninger, am Mittwoch auf MAZ-Anfrage. „Aktuell versorgen wir keine Patientinnen oder Patienten mit RSV-Nachweis“, erklärte er mit seiner Antwort.

Ernste Lage in Brandenburg

Eine Umfrage der MAZ im ganzen Land Brandenburg bestätigte erst in dieser Woche erneut, dass das Respiratorische Synzytial-Virus (kurz: RS-Virus) derzeit vermehrt vorkommt. Weil besonders Kleinkinder schwer von der Atemwegsinfektion betroffen sind, leiden hauptsächlich Kinderkliniken unter den höheren Fallzahlen. An einigen Standorten kommt das Personal deshalb sogar an Kapazitätsgrenzen und musste beispielsweise spezielle Geräte für die Atemunterstützung nachbestellen.

Wie die MAZ bereits Mitte Oktober erfahren hatte, treten trotz der entspannten Lage in Luckenwalde auch im Landkreis Teltow-Fläming momentan vermehrt RSV-Fälle auf. Aufgenommen hat die Patienten zuletzt unter anderem das Evangelische Krankenhaus in Ludwigsfelde. „Im Durschnitt behandeln wir zurzeit acht Kinder mit dem RS-Virus auf der Station“ hatte das Klinikum auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Das sei eine immens hohe Anzahl im Vergleich zu anderen Jahren, hieß es.

Obwohl es in Luckenwalde derzeit keine Fälle gibt, schließt man das Auftreten des Virus in den nächsten Wochen bei der KMG nicht aus. In der TF-Kreisstadt sieht man sich im Krankenhaus aber gut gerüstet. Das Vorgehen ist bereits jetzt genau geplant: „Wenn ein solcher Fall auftritt, werden die betroffenen Patientinnen und Patienten von den anderen getrennt und auf einer Isolierstation behandelt“, erläutert Pressesprecher Sascha Nenninger. „Die üblichen Hygienemaßnahmen werden ergriffen. Dazu gehören das Tragen von Schutzkleidung inklusive Mund-Nasen-Schutz und Schutzhandschuhen und die hygienische Hände- sowie Umgebungsdesinfektion.“

