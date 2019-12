Luckenwalde

Was für eine Wohltat! Nach all dem Weihnachtsgedudel und Adventskerzenschein endlich mal wieder Musik ohne Jingle Bells und Klingelingeling. So denken jedenfalls viele Fans von Jazz, und Blues, wenn sie Heiligabend hinter sich gebracht haben und am nächsten Morgen begierig das Luckenwalder Stadttheater aufsuchen.

Jazz, Blues und Rock statt Jingle Bells

Denn dort findet seit 1996 an jedem ersten Weihnachtstag ein Frühschoppen im Theaterkeller statt. Anfänglich war es noch Jazz, dann erweiterte sich das Spektrum auf Blues, der auch mal rockig daher kommen kann wie an diesem ersten Feiertag mit dem Pass-Over-Blues-Quartett. Die vier Musiker waren schon mal vor genau fünf Jahren hier und vertrieben wieder dem mit 180 Gästen ausverkauften Souterrain den Weihnachts-Blues mit ordentlichem Bluesrock. Die Stammgäste dürften sich daran erinnern, die neu dazugekommenen Besucher dürfen den Stamm nun vergrößern.

Von Hartmut F. Reck