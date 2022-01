Luckenwalde

Durch einen Feuer wurde ein Volkswagen am Samstagmorgen in der Arndtstraße in Luckenwalde stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Schaum ab.

Beamte nahmen eine Anzeige auf und befragten Zeugen. Kriminaltechniker sicherten Spuren, um die Brandursache zu klären. Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline