Musik ist ein wichtiger Teil des Lebens. Musikschulen sind aus doppeltem Grund wichtig, denn sie bieten nicht nur Einzelnen die Möglichkeiten, ihr Talent zu erkennen und zu fördern, sondern machen die Bedeutung der Musik auch populär.

In der Kreismusikschule Teltow-Fläming, unter deren Dach Anfang der 1990er Jahre die bis dahin eigenständigen Musikschulen in Jüterbog, Luckenwalde und Wünsdorf-Waldstadt vereint wurden, fühlt man sich dieser Aufgabe seit jeher verpflichtet. Obwohl die Schule mit ihren drei Standorten vom Landkreis verwaltet und finanziert wird, kämpft man in Jüterbog derzeit mit den baulichen Gegebenheiten.

Seit fast drei Jahren komplett gesperrt

Knapp drei Jahre ist es her, dass das Obergeschoss der nach dem Komponisten Wilhelm Kempff benannten Außenstelle in Jüterbog komplett gesperrt wurde, weil es dort keinen zweiten Rettungsweg gibt. Weder die monatlichen Mini-Konzerte einzelner Musikschul-Ensembles oder -klassen und größere Konzerte bei besonderen Anlässen dürfen dort seither stattfinden, noch der reguläre Schlagzeug-Unterricht.

„Auf der einen Seite sehe ich die damit verbundenen Einschränkungen, auf der anderen Seite aber auch die Bemühungen des Landkreises, die nicht eben mal schnell eine Lösung herbeizaubern kann“, beschreibt Musikschul-Leiter Andreas Hüttner die derzeitige Lage. Die fehlende Möglichkeit von Konzerten im eigenen Hause verhindert nicht nur, dass die Schüler ihr Können in regelmäßigen Abständen vor Publikum unter Beweis stellen, sondern auch die Ausstrahlung des Musikschul-Wirkens in die Öffentlichkeit.

Dank intensiver Zusammenarbeit mit dem Kulturquartier kann die Schule einen Teil der anstehenden Konzerte dort bewerkstelligen, wofür Hüttner sehr dankbar ist.

Büro dient als Probenraum

Um eine Ausweichmöglichkeit für den Schlagzeugunterricht zu schaffen, wurde das Büro des Außenstellenleiters geopfert, „was wegen seiner zentralen Lage mitten im Gebäude und der Lautstärke des Schlagzeugs zwar nicht ideal, aber die derzeit beste Lösung ist“, gibt Hüttner zu.

Zu den anfänglichen Lösungs-Ideen, um die Raumsituation zu entschärfen und auch Konzerte unter dem eigenen Dach zu ermöglichen, gehörte die Idee, dass die Musikschule im Gymnasium eigene Räumlichkeiten bekommt. „In Luckenwalde funktioniert das seit Jahren gut“, berichtet der Musikschul-Chef. Grund für die dortige Doppelnutzung des Gebäudes ist dort, dass es in der Musikschule generell zu wenig Platz gibt. Der Veranstaltungsraum selbst ist aber uneingeschränkt nutzbar, auch wenn es hier inzwischen Auflagen zur Nachbesserung in Sachen Brandschutz gibt.

Doppelnutzungs-Variante ist vom Tisch

Doch die Doppelnutzungs-Variante für Jüterbog ist seit dem Herbst vom Tisch, da das Gymnasium die Räume selbst benötigt. Als bestmögliche Variante übrig hat sich der Kreis nun für den Anbau einer Feuertreppe am Giebel der Kempff-Schule entschlossen, wofür die Planungen bereits laufen. Konkretere Angaben, unter anderem auch zum Zeit- und Kostenrahmen, könne man derzeit nicht machen, heißt es dazu in einer Stellungnahme des Landkreises.

Da für den Bau der Treppe und des Zugangs dorthin im Haus Baufreiheit geschaffen werden muss, soll zuvor der Flachbau auf dem Schulhof saniert werden, wohin danach der Schlagzeugunterricht ausgelagert wird. Das dort bisher untergebrachte Kunstkabinett hat deshalb bereits im ehemaligen Ballettsaal sein neues Quartier erhalten. Ballettunterricht, noch vor wenigen Jahren eine nachgefragte Sparte im Haus, soll es hier künftig nicht mehr geben, da die Nachfrage stark zurückgegangen sei, sagt Hüttner.

