Luckenwalde

An Unterstützung mangelt es trotz der schwierigen, zurückliegenden Monate in der Luckenwalder Stadtbibliothek nicht. In dieser Woche brachte Buchhändler Günther Kaim kistenweise Spenden vorbei, die Bibliotheksleiterin Heike Rosendahl direkt auspackte. „Es sind Kinderbücher dabei, Geschichten für Jugendliche und Erwachsene, auch Sachbücher, eigentlich für alle Interessen etwas“, sagt Kaim.

Die Spendenkisten waren randvoll mit Lesestoff. Quelle: Victoria Barnack

Der Unternehmer aus Jüterbog will mit der Spende vor allem einen Beitrag zum Lesespaß der Jüngsten leisten. Die Bücher und damit das noch vielfältigere Angebot in der Luckenwalder Stadtbibliothek sollen Kinder und Jugendliche zum Lesen animieren – das wünscht sich Günther Kaim, der die drei prall gefüllten Kisten mit seiner Mitarbeiterin Franziska Eppinger selbst ablieferte.

Lesen Sie auch: Luckenwalder Grundschüler auf Buch-Rallye

„Wir engagieren uns auch abseits der Bibliothek dafür, dass die Kinder wieder mehr lesen“, sagt Kaim. Während der jährlichen Woche des Buches verschenkt der Unternehmer beispielsweise Leseproben an Kinder und Jugendliche in der Region. Außerdem hat die Buchhandlung Kooperationen mit Schulen und deren Fördervereinen. So organisieren Kaims Mitarbeiter beispielsweise Schnitzeljagden für Grundschüler, an deren Ende es als Belohnung Geschichten geschenkt gibt.

Von Victoria Barnack