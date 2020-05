Bürgerhaushalt: Abstimmung über die Auswahl

Luckenwalde

Sie sei geradezu „erschlagen“ von der Masse an Vorschlägen, meinte Anja Jürgen (Grüne) bei der Sitzung des Redaktionsteams für die Auswahl der Bürgervorschläge zum 4. Bürgerhaushalt der Stadt Luckenwalde. Die neue Stadtverordnete gehörte zum ersten Mal zu dem Gremium, das über die engere Auswahl der Vorschläge auf ein übersichtliches Maß zu entscheiden hat. Die Vorarbeit leistete die Stadtverwaltung, die damit gut zu tun hatte, so berichtete Christiane Kaiser, Amtsleiterin für den Verwaltungs- und Kommunalservice. Erschwert worden sei dies durch den Verzicht auf mehrere Treffen des Redaktionsteams wegen der Corona-Gefahr.

Unerwarteter Beteiligungsrekord

Zum 4. Mal konnten in diesem Jahr die Bewohner der Kreisstadt ihre Vorschläge einreichen, in welche Projekte oder Maßnahmen städtisches Geld investiert werden soll. 577 Vorschläge wurden eingereicht. „Ich hätte nie einen solchen Beteiligungsrekord erwartet“, stellte Manfred Thier (Linke) fest, der zum wiederholten Mal an der Vorauswahl der Vorschläge beteiligt ist. Besonders wichtig fand er, dass diesmal schon Kinder ab 10 Jahren mit in die Vorschläge und Abstimmung einbezogen werden, wenn sie denn daran teilnehmen.

Ein Banner über dem Eingang zum Rathaus kündigt den Bürgerhaushalt an. Quelle: Hartmut F. Reck

Beim Treffen des Redaktionsteams am Donnerstagabend kam es darauf an, welche der Vorschläge nun zur Abstimmung gestellt werden. Die Stadtverwaltung hatte 67 ausgewählt. Viele der 577 eingereichten Wünsche seien mehrfach genannt worden, oder hätten sich zumindest sehr geähnelt, erläuterte Andrea Rottke. Andere wiederum seien aufgrund ihrer unkonkreten Angaben aussortiert worden, ebenso wie die Wünsche, die schon längst erfüllt sind.

Slogan: „Fünf Stimmen für Luckenwalde “

Die Mitglieder des Redaktionsteams, bestehend aus fünf Stadtverordneten und vier Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung folgten einstimmig der vorgelegten Auswahl. Dann galt es nur noch, einen griffigen Slogan für diesen Bürgerhaushalt zu finden. Man einigte sich auf: „Fünf Stimmen für Luckenwalde“. Denn jeder Bürger ab dem vollendeten 10. Lebensjahr hat fünf Stimmen, die er auf dem Abstimmungsformular ankreuzen kann. Dieses soll in der „Pelikan-Post“, die an jeden Haushalt geht, jeweils dreimal abgedruckt werden, damit es von mehreren Familienmitgliedern ausgefüllt werden kann. Zudem liegen weiter Vorschlagblätter im Rathausfoyer zur Abholung bereit. Der Abstimmungszeitraum liegt zwischen dem 11. und dem 31. Mai.

Hinter jedem Vorschlag auf dem beidseitig bedruckten Din-A-4-Blatt befinden sich fünf Felder für die Kreuzchen. Jeder Bürger darf seine fünf Stimmen entweder auf einen Vorschlag konzentrieren, oder seine Kreuzchen auf mehrere Vorschläge (also maximal fünf) verteilen.

Auch Online-Abstimmung möglich

Die Abstimmung kann auch online vorgenommen werden. Im Internet sind auch nähere Informationen zu den einzelnen Vorschlägen einzusehen, oder sie liegen im Foyer in gedruckter Form aus.

Die zehn Vorschläge mit den meisten Stimmen kommen in die „Top 10“. Dies ist aber noch keine Garantie dafür, ob sie auch tatsächlich umgesetzt werden. „Ich kann hier nichts versprechen, dass dafür große Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden“, sagte Kämmerin Angela Malter, die etwas Bedenken hat, dass mit dem Bürgerhaushalt zu große Erwartungen verbunden werden.

Die Sanierung des Boulevards gehörte zu den größten Wünschen beim ersten Bürgerhaushalt 2011. 2019 konnte er vollständig saniert eingeweiht werden. Quelle: Hartmut F. Reck

Klar sei aber, dass kleinere Vorschläge schneller umsetzbar seien. Größere Maßnahmen dauerten bis zu ihrer Verwirklichung mehrere Jahre. Der Bürgerhaushalt trage aber dazu bei, dass die Stadtverordneten die Wünsche der Bürger erkennen. Denn letztlich sind es die Abgeordneten, die die Entscheidung treffen.

