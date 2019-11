Burlesque-Show im Stadttheater war voller Erfolg

Luckenwalde

Im Luckenwalder Stadttheater wurde es am Samstag erotisch – eine Burlesque-Show stand auf dem Programm. Es gebe ein Vorurteil, im Burlesque gehe es nur um Sex, beginnt Miss Evi – eigentlich Evi Niessner – die Show. Falsch sei das nicht, doch es ist noch viel mehr: Burlesque sei eine Kunst, die sich aufs Ausziehen versteht, auf verführerische Duette mit rauchiger Stimme und leidenschaftlichem Saxofon und aufreizende Tänze. Burlesque sei etwas, das jeder haben kann „man muss es einfach nur in sein Leben lassen“.

Eine Prise Burlesque

Auch wenn das Leben nicht nur aus Glanz und Glitzer besteht; zumindest an diesem Abend soll das Publikum im Luckenwalder Stadttheater eine Prise Burlesque zu spüren bekommen, mit Hilfe der Tänzerinnen Erochica Bamboo aus Japan, Tara La Luna aus Berlin, und Coraline De Paris. Auf die Frage, wer denn weiß, was Erotik ist – wird es aber bis auf vereinzeltes nervöses Kichern still. Auch wenn sich so einige Besucher statt für Jeans und Shirt für die elegantere Variante mit Jackett und roten Kleidern mit schwarzen Strumpfhosen und Absatzschuhen entschieden hatten, traute sich keiner, die Frage zu beantworten.

Publikum taute in der zweiten Hälfte auf

Vielleicht lag das an der Atmosphäre. „Wir sind nicht plüschig genug“ sagte Andreas Kitzing, Leiter des Theaters. Zur richtigen Atmosphäre hätten Teppiche, Plüsch, Champagner und wahrscheinlich ein aufgehobenes Rauchverbot gehört. Doch 45 Minuten Jazz, rotes Licht und ein Pausensekt bewirkten Wunder: in der zweiten Hälfte der Show war das Publikum schon lockerer.

Erotik als Grenzspiel

„Erotik ist ein Grenzspiel, es darf nicht zu schmuddelig werden“, sagte Kitzing. Und genau an dieser Grenze tanzten Evi und ihre Band „The Glanz“ mit Leichtigkeit, spielen mit dem Publikum, das hin und hergerissen ist zwischen begeistertem Klatschen und peinlichem Berührtsein.

Das Publikum um den Finger gewickelt

„Sowas hab ich noch nie gesehen, auch nicht mit der tollen Musik“ lobte Helmut Preuß aus Sperenberg die Künstler. Und man könne sich das auch als Frau angucken, stimmte ihm seine Frau Petra zu, gerade auch etwas fülligere Damen können nämlich sehr schön sein. „Jede Frau kann schön sein“ bestätigt Evi, die jedoch nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern vor allem mit Witz, Charme und einer kraftvollen, mal tiefen rauchigen, mal hohen zarten Stimme das Publikum um den Finger wickelte.

Von Antonia Engel