Teltow-Fläming

Die zweite Coronawelle will in Teltow-Fläming nicht abebben. Nach 55 Neuinfektionen am Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut auf über 130 angestiegen.

Diese Schulen sind derzeit betroffen:

Insgesamt 1308 Einwohner im Landkreis haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. Fast genauso viele Einwohner stehen momentan unter Quarantäne. Darunter sind nicht nur die circa 350 aktuell Infizierten sondern auch zahlreiche Kontaktpersonen. Denn anders als zu Beginn der zweiten Welle werden beispielsweise Schulklassen und Kitagruppen, in denen es einen Coronafall gibt, nicht mehr reihenweise getestet.

Blönsdorf

Ludwigsfelde

Blankenfelde

Dabendorf

Blankenfelde-Mahlow

Großbeeren

Rangsdorf

Laut der Kreisverwaltung sind nach wie vor Einrichtungen im gesamten Kreisgebiet betroffen. Auch wenn es sich meist um Einzelfälle handelt, müssen zum Teil ganze Schulklassen oder Kitagruppen in Quarantäne. In dieser Woche wurden Infektionen unter anderem in der Grundschule, den Gymnasien inund, der Gesamtschule „Geschwister Scholl“ in, der Wiesen-Oberschule, der Ingeborg-Feustel-Schule inund der Oberschulegemeldet. Je einen Einzelfall gab es auch in den Übergangswohnheimen für Flüchtlingeund

Ein größeres Ausbruchsgeschehen gibt es aktuell in der „ Seniorenresidenz Am Schlosspark“ in Dahme. Neben drei Mitarbeitern sind auch 25 Bewohner des Pflegeheims positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten Infizierten sollen bisher keine Symptome zeigen. Mehr als 50 Testergebnisse der weiteren Bewohner und Pfleger stehen noch aus.

Zwei Covid-19-Patienten auf Intensivstation

Laut Angaben des Landes müssen aktuell zwei Corona-Kranke auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in TF behandelt werden. Ein Covid-19-Patient wird beatmet. Insgesamt sind circa zwei Drittel der Intensivbetten im Landkreis belegt.

Von Victoria Barnack