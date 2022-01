Teltow-Fläming

In einem Seniorenheim in Luckenwalde ist es zu einem schweren Corona-Ausbruch gekommen. Dabei starben mehrere Bewohner der Einrichtung im Verlauf der Infektion. Das bestätigte die Kreisverwaltung TF am Freitag auf MAZ-Anfrage. „Seit dem 30. November 2021 unterstützt das Gesundheitsamt die Seniorenpflegeeinrichtung Elsthal in Luckenwalde bei der Bekämpfung eines Ausbruchs an Covid-19-Infektionen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die erforderlichen Hygienemaßnahmen wurden in der Einrichtung jederzeit vollumfänglich umgesetzt“, erklärt die Verwaltung weiter. Dass das Coronavirus um sich greift, konnte dennoch nicht verhindert werden. Die Kreisverwaltung berichtet, dass sich fast jeder zweite Bewohner seit dem 30. November infiziert hat.

Acht Bewohner an Corona gestorben

Unter den Mitarbeitern ist die Ansteckungsrate ähnlich hoch: „Bei 47 von insgesamt 85 Bewohnerinnen und Bewohnern und bei 33 von insgesamt 72 Beschäftigten wurden positive PCR-Befunde auf Covid-19 erhoben“, so der Kreis. Der Ausbruch hat schwere Folgen: Seit dem 30. November sind insgesamt acht Männer und Frauen, die in dem Seniorenheim betreut wurden, im Zusammenhang mit einer Covid-19 Infektion verstorben.

Auch in anderen Orten in Teltow-Fläming gibt es aktuell Coronavirus-Ausbrüche. Der Landkreis berichtet neben der Luckenwalder von zwei weiteren Pflegeeinrichtungen. Auch in zwei Flüchtlingsheimen treten derzeit vermehrt Coronafälle auf. Ausbrüche in Kitas und Schulen gibt es demnach aktuell nicht.

In den beiden Krankenhäusern in Teltow-Fläming mussten in dieser Woche mehrere schwere Covid-Fälle behandelt werden. Laut dem bundesweiten Intensivregister sind 14 Prozent aller Intensivbetten, die in Luckenwalde und Ludwigsfelde zur Verfügung stehen, mit Corona-Infizierten belegt. Zwei besonders schwer Erkrankte müssen künstlich beatmet werden. Ob und wie viele weitere Infizierte aus Teltow-Fläming in anderen Krankenhäusern behandelt werden, wird nicht statistisch erfasst.

Inzidenz in TF steigt auf 532

Am Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis abermals gestiegen. Sie liegt nun bei 532,2 und damit über dem Durchschnitt im Land Brandenburg von 441,9. Vor einer Woche betrug die Inzidenz in TF 398.

