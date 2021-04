Luckenwalde

Die Maßnahmen zur Eindämmung beziehungsweise Verhinderung von weiteren Infektionen mit dem Coronavirus sind oft nicht besonders beliebt. Auch an den Schulen regt sich Widerstand. Vor allem die Eltern von Schulkindern sind gestresst von Homeschooling und Distanzunterricht, und bei den Grundschülern auch vom täglich oder wöchentliche wechselnden Präsenzunterricht. Und neuerdings müssen die davon betroffenen Kinder auch noch in den Präsenzphasen zweimal wöchentlich einen negativen Selbsttest nachweisen.

Dies bringt manches Elternteil auf die Palme, das schon die Maskenpflicht für sein Kind als Zumutung und Eingriff in die Persönlichkeitsrechte betrachtet. Und das führt zu immer mehr Beschwerden, Protesten und sogar Anfeindungen, denen sich vor allem die Schulleiterinnen der Region ausgesetzt sehen, weil sie die behördlich verordneten Schutzmaßnahmen wie die Einhaltung der Maskenpflicht und die Durchführung der Selbsttests an ihren Schulen überprüfen und durchsetzen müssen. Denn wenn sich die Eltern weigern, dass ihre Kinder während des Schulunterrichts Masken tragen, und/oder sich dagegen wehren, mit ihren Kindern zu Hause die geforderten Schnelltests durchzuführen, dürfen ihre Kinder nicht an dem ohnehin schon selten gewordenen Präsenzunterricht teilnehmen und müssen dauerhaft zurück ins Homeschooling.

Unschöne Reaktionen

Das führt mittlerweile zu recht unschönen Reaktionen, die sich gegen die Lehrer und Rektoren vor Ort richten. Einer Schulleiterin war es nun leid und reagierte ihrerseits mit einem offenen Brief an die Eltern, weil eine Grenze überschritten war. Rena Ueckert, Rektorin der Grundschule in Trebbin, wurde nicht nur beleidigt und diffamiert, sondern auch vor Gericht zitiert, weil Eltern gegen sie Anzeige erstattet hatten.

Für ihren mutigen Brief erntete Rena Ueckert viel Zustimmung und Respekt, vor allem von ihren Kolleginnen anderer Schulen, die ähnliche Erfahrungen machen mussten, aber auch vom Trebbiner Bürgermeister, der die Angriffe der Eltern auf die Lehrer verurteilte.

Amtliche Unterstützung

Unterstützung amtlicherseits erhalten die Schulleitungen aber auch vom zuständigen Staatlichen Schulamt in Brandenburg an der Havel. Hier sitzt die zuständige Schulaufsicht und die Rechtsstelle der übergeordneten Schulverwaltung. Das Schulamt berät die Schulleitungen und Lehrkräfte, wie die Maßnahmen, die durch die Eindämmungsverordnung vorgegeben werden, am besten umzusetzen sind. Hilfe gibt es laut Janina Kolkmann, Leiterin des Schulamtes in Brandenburg an der Havel, auch bei der Beantwortung von schriftlichen Beschwerden von Eltern und im Falle von Eil- und Klageverfahren. Auch insofern scheint Trebbin kein Einzelfall zu sein.

Die Schulaufsicht unterstütze auch, indem „Beschwerdefälle vielfältiger Art“ im Schulamt direkt bearbeitet würden, so Schulrätin Kolkmann. Zum Teil würden die Schulen die Beschwerdevorgänge gleich an die Schulaufsicht abgeben. Das Schulamt hat aber nicht nur diese Fälle zu bearbeiten, sondern ist oft auch selber der Adressat: „Schreiben und Anrufe, wie sie an die Schulleitungen übermittelt werden, erreichen in vergleichbarer Art und Weise auch das Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel“, so Janina Kolkmann.

Art und Weise ähneln sich häufig

So können sich also auch die Mitarbeiter der Schulaufsicht einiges anhören. Dabei stellt man auch in der Behörde in Brandenburg an der Havel fest, dass solche Elternbeschwerden oft kampagnenartig ablaufen. „Es ist festzustellen“, so die Schulrätin auf MAZ-Nachfrage. „dass insbesondere in Fällen von Plakatierung an Schulen gegen Testpflicht und der Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske organisierte Elterngruppen diese initiieren“. Auch Beschwerdeführungen seien in vielen Fällen darauf zurückzuführen. „Diese Eltern sind in der Regel digital vernetzt“, so Kolkmann, „sodass sich Art und Weise häufig ähneln.“

Bei allem Verständnis für die Bedenken sorgenvoller Eltern weist Antje Grabley, Pressesprecherin des brandenburgischen Bildungsministeriums, darauf hin, dass eine Verweigerung der Selbsttests ein Betretungsverbot für die Schüler an ihren Schulen zur Folge hat. „Da ein Distanzunterricht einen Präsenzunterricht nicht wirklich ersetzten kann“, so Grabley, „sind es die Eltern, die ihren Kindern diese Möglichkeit vorenthalten.“ Außerdem habe sich jeder an die Eindämmungsordnung zu halten. Alles andere sei eine Ordnungswidrigkeit.