Dahmeland-Fläming

Eine Rossmann-Mitarbeiterin stapelt routiniert Toilettenpapierpackungen übereinander. Kurz zuvor waren die Regale des Drogeriemarkts in Königs Wusterhausen noch komplett leer. Seit Samstag hängt hier wieder ein gelber Zettel: „Liebe Kunden, die Warenversorgung von Toilettenpapier ist nicht grundlegend gefährdet. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, begrenzen wir die Abgabe auf 2 Packungen pro Kunde.“ Diese Nachricht ruft bei vielen Kunden Erinnerungen an den Anfang der Corona-Pandemie hervor.

Das Symbol der Hamsterkäufer: Die Klopapierrolle

Im März und April waren viele Supermarktregale über Wochen leer. Die Corona-Pandemie verunsicherte die Menschen in Deutschland und ließ viele zu sogenannten „ Hamstern“ werden. Masken und Desinfektionsmittel waren schnell vergriffen. Aber das eigentliche Symbol für die Corona-Krise wurde die Klopapierrolle. Stefan R. hält gerade 20 Stück in der Hand, eine XL-Packung Toilettenpapier. „Eigentlich wollte ich schon am Samstag welches kaufen, aber viele Supermärkte hatten nichts mehr.“ Erst im Rossmann wurde er fündig. Stefan R. versteht nicht, weshalb Menschen wieder mit Hamsterkäufen anfangen.

Anzeige

Ein paar hundert Meter vom Rossmann entfernt, dreht Rosemarie Ringk ihre Runden durch den Aldi. Sie hat schon davon gehört, dass viele Menschen im Umkreis wieder auf Vorrat einkaufen. „Ich verstehe diese Menschen einfach nicht. Es ist doch genug da“, Rosemarie Ringk schüttelt energisch den Kopf. Sollte mal was vergriffen sein, könne man doch in einen anderen Laden gehen oder müsse eben einen Tag warten. Beim Aldi-Supermarkt gibt es noch genügend Toilettenpapier, eine Kaufbeschränkung gibt es hier nicht. Auch die bei den Konserven- und Pastaregalen sind keine Engpässe zu sehen.

Im Rossmann in Luckenwalde gibt es nur noch Restbestände

Situation Klopapier in Luckenwalde - bei Rossmann Quelle: Privat

In Luckenwalde sind die Regale mit Toilettenpapier zwar übersichtlicher geworden, aber nicht gänzlich leer gefegt. Im Lidl-Supermarkt in der Schützenstraße erhält man die Rollen seit Wochenbeginn in fast allen Wunschvarianten und ausreichender Menge. Gehamstert wird hier augenscheinlich nicht.

Beim Edeka in der Brandenburger Straße haben die Vorräte abgenommen, fündig wird man dort dennoch. Manche haben die derzeit begehrten Packungen im Einkaufswagen, andere nicht. In der Rossmann-Filiale an der Burg hängen wie in Königs Wusterhausen die gelben Zettel mit der Bitte, sich nicht mit Toilettenpapier zu bevorraten und nur zwei Packungen zu nehmen. Eine ausreichende Auswahl gibt es dort nicht mehr, aber zumindest Restbestände.

„Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund.“

Es scheint, als würde der sprunghafte Anstieg der Neuinfektionen bei vielem Menschen die Angst vor einem erneuten Lockdown hervorrufen. Vielleicht hat auch der eindringliche Appel der Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag dazu geführt, dass viele Menschen sich wieder vermehrt mit Vorräten eindecken. Die Regierung gibt jedoch Entwarnung. „Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund“, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ am Montag. „Die Lieferketten funktionieren – das gilt nach wie vor.“

Von Lena Köpsell und Elinor Wencke