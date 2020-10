Luckenwalde

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Teltow-Fläming steigt weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 50, teilt das Gesundheitsamt mit. Mit Stand vom 25. Oktober sind in Teltow-Fläming aktuell 133 Einwohner infiziert. Die meisten in Blankenfelde-Mahlow mit 34, in Ludwigsfelde mit 19, in Luckenwalde mit 18 und in Nuthe-Urstromtal mit 15.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 454 Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus nachgewiesen worden. 301 Personen stehen derzeit unter Quarantäne , davon 17 Reiserückkehrer. Außerdem gibt es aktuell 83 Verdachtsfälle. 293 Menschen gelten im Landkreis als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 13 Todesfälle zu beklagen.

Kita Burg bleibt Montag noch geschlossen

In der Luckenwalder Kita „Burg“ wurde bei einer Person eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Daraufhin wurden Menschen, die mit der infizierten Person Kontakt hatten, getestet. Die Testergebnisse stehen noch aus. Die Kita bleibt auch am Montag geschlossen. Erst nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt soll am Montag bekanntgegeben werden, wann der Kita-Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Hohes Infektionsrisiko

Der Landkreis Teltow-Fläming erhält vermehrt Anfragen, ob Umzüge zu Halloween und zum Martinstag erlaubt sind. Das Gesundheitsamt sieht diese traditionellen Bräuche in diesem Jahr kritisch und appelliert an die Eigenverantwortung möglicher Teilnehmer. „Wer an einer fremden Haustür klingelt und vielleicht noch singt, setzt andere Menschen und sich selbst einem potenziellen Ansteckungsrisiko aus. Deshalb unterlassen oder reduzieren Sie besser alle nicht unbedingt erforderlichen Aktivitäten, bei denen Menschen zusammenkommen“, so Amtsarzt Rüdiger Lehmann. „Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass das Infektionsrisiko momentan hoch ist und man alles dafür tun muss, um sich und andere zu schützen.“

Widerspruch gegen Allgemeinverfügung

Der Landkreis hat eine Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erlassen. Diese schreibt eine Maskenpflicht an allen Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Schienenersatzverkehrs sowie an allen Plätzen fest, die zu Marktzwecken genutzt werden.

Gegen diese Allgemeinverfügung hat der Kreistagsabgeordnete Andreas Teichert (parteilos) Widerspruch eingelegt. Er vermutet, dass der Landkreis Teltow-Fläming dafür nicht zuständig ist. Es sei zu klären, ob eine derartige Kontrolle auf Bahnhöfen und Bahnhofsvorplätzen überhaupt in den sachlichen Zuständigkeitsbereich des Landkreis Teltow-Fläming falle. Nach seiner Auffassung sei dafür die Bundespolizei zuständig.

Von Margrit Hahn