Luba büßt 80 Prozent der Aufträge ein

Corona-Ausnahmezustand bei der Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft (Luba): Als Haupt-Essenversorger für die Schulen und Kitas in Luckenwalde und Nuthe-Urstromtal liefert die Luba in normalen Zeiten täglich knapp 2000 Essen aus. Doch in der Coronakrise ist nichts normal; Schulen und Kitas sind weitgehend geschlossen.

„80 Prozent unseres Auftragsvolumens sind weg“, konstatiert Luba-Geschäftsführer Jörg Kräker. Alle anderen Essen-Abnehmer werden aber plangemäß aus der Luba-Küche An den Ziegeleien versorgt, so zum Beispiel die Senioren, auch in den Dörfern.

Notversorgung gesichert

Auch Kita- und Schulkinder, die noch in den Einrichtungen betreut werden, müssen auf ihr Mittagessen nicht verzichten, versichert Kräker, wenn es denn ordnungsgemäß bestellt wurde. „Die Notversorgung in den Einrichtungen ist gesichert, mit den Kommunen und Trägern stehen wir in gutem Kontakt“, so Kräker.

Ines Schadler hat mit den Einzelportionen alle Hände voll zu tun. Quelle: Elinor Wenke

Indes gibt es Anfragen von Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen und wissen wollen, wie die Abrechnung der Mittagessen gehandhabt wird, wenn diese gar nicht in Anspruch genommen werden. „Bei Kindern in der Kita rechnen die Eltern direkt mit dem Kita-Träger ab“, erklärt Kräker. Bei Schulkindern würden von der Luba natürlich nur die Portionen berechnet, die auch bestellt und eingenommen werden.

Abbestellung muss sein

Doch auch hier gilt: „Die Essenportionen müssen abbestellt worden sein und das liegt in der Verantwortung der Eltern. Wir können ja nicht wissen, welches Kind in der Schule betreut wird und welches nicht“, so Kräker. Die Rechnungen für März werden erst im April gestellt, sodass den Eltern keine finanziellen Nachteile entstehen dürften, versichert Kräker. Er weiß aber, dass einige Eltern in der abrupt veränderten Situation versäumt hatten, abzubestellen.

Ines Schadler (l.) und Janette Weichert an der Luba-Küche. Quelle: Elinor Wenke

Die Coronakrise hat auch die Personalsituation in der Luba gründlich durcheinander gebracht. Wer kann, arbeitet im Home Office. Andere sind vor Ort, da die meisten ein Einzelzimmer und keinen Publikumsverkehr haben. Viele Fragen werden auf telefonischem oder elektronischem Wege geklärt. Die Kasse wurde vorsorglich geschlossen.

Die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit

Für 36 der 70 Mitarbeiter, also etwa die Hälfte, wurde Kurzarbeit beantragt. Kräker ist leicht verärgert: „Wir haben vor über einer Woche elektronisch einen Notbetrieb angezeigt und alles ordnungsgemäß beantragt und bislang noch nicht mal eine Registrierungsnummer erhalten. Die Zusagen der Bundesregierung und die Praxis sind zwei Paar Schuhe.“

Kräker will niemanden entlassen. „Für viele in unserem Sozialbetrieb ist es eine existenzielle Frage. Außerdem sind unsere Mitarbeiter unser bestes Kapital“, sagt Kräker. Er hofft, dass die Luba die Coronakrise halbwegs unbeschadet übersteht und dass auch die Kurzarbeiter-Frage schnell geklärt wird. „Denn wir müssen das Geld vorfinanzieren“, so Kräker.

Die Luba-Küche, An den Ziegeleien in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

In der Luba-Küche wird indes mit abgespeckter Mannschaft weiter gekocht. Zwar wurde die Zahl der Menüs von zehn auf drei heruntergefahren, aber diese sollen zuverlässig ausgeliefert werden, rund 200 Einzelportionen täglich. Kräker beobachtet ein weiteres Phänomen: „Es kommen zunehmend Anmeldungen und Bestellungen von Privatpersonen, wahrscheinlich, weil viele Familien sich jetzt zu Hause versorgen müssen“, sagt der Geschäftsführer.

Liefertechnisch am Limit

Liefertechnisch sind wir so ziemlich am Limit“, räumt Luba-Wirtschaftsleiter Ulf Ziedrich ein. Obwohl seine insgesamt acht Fahrer abwechselnd emsig unterwegs sind, „können wir gar nicht mehr alle Neuanmeldungen annehmen“, so Ziedrich.

Von Elinor Wenke