Corona-Lage an Luckenwalder Grundschulen nicht dramatisch

Luckenwalde

In den Luckenwalder Grundschulen ist die Corona-Situation offensichtlich nicht so dramatisch wie allgemein befürchtet oder zum Teil auch über Gerüchte verbreitet. So war beispielsweise in sozialen Medien berichtet worden, dass es an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule eine „unklare Massenerkrankung“ gebe. 21 von 25 Schülern einer 1. Klasse sollen fieberhaft erkrankt, aber corona-negativ sein.

Weniger als zehn Prozent erkrankt

„Das ist Unsinn“, sagt Schulleiterin Andrea Wichert. „Gemessen an der Gesamtschülerzahl sind nicht mal zehn Prozent der Schüler krank gemeldet.“ Von 365 Grundschülern fehlen 20 Kinder unter anderem wegen Erkältung oder Magen-Darm-Beschwerden – auf mehrere Klassen verteilt. Außerdem bleiben derzeit 29 Mädchen und Jungen wegen des Coronavirus zu Hause – entweder weil sie selbst infiziert oder in Quarantäne sind. Das Gerücht könne auch deswegen nicht stimmen, weil die 1. Klassen gar keine 25 Schüler haben, so Andrea Wichert.

„Wir haben sehr umsichtige und verantwortungsbewusste Eltern“, lobt die Schulleiterin. „Im Zweifel lassen sie ihre Kinder zu Hause und melden sie ordnungsgemäß per Telefon oder Mail von der Schule ab.“ Zudem sind in der Jahn-Grundschule alle Lehrkräfte an Bord. „Natürlich ist die Corona-Lage allgemein angespannt und wir sind immer auf der Hut“, räumt Andrea Wichert ein, „aber wesentlich schlimmer war die Situation im November.“

60 Coronafälle an der Ebert-Schule

In der Friedrich-Ebert-Grundschule sind bei 353 Schülern derzeit 60 Coronafälle registriert – entweder weil sie selbst oder Kontaktpersonen infiziert sind. Eine besondere Häufung gibt es laut Schulleiterin Christin Stachowiak bei den Klassenstufen 1 bis 3. Dazu kommen noch einige Schüler, die wegen anderer Krankheitssymptome nicht am Unterricht teilnehmen können. „Aber alle Klassen sind da“, versichert Christin Stachowiak.

Die Ebert-Grundschule in der Theaterstraße. Quelle: Elinor Wenke

An der Ebert-Schule fehlen derzeit vier Lehrkräfte wegen des Coronavirus, entweder sind sie selbst infiziert oder in Quarantäne. Im Dezember sei die Lage schlimmer gewesen, so Christin Stachowiak.

Telefon klingelt im Minutentakt

Dennoch klingelt in der Schule das Telefon nahezu im Minutentakt. „Eltern wissen oft nicht, wie sie sich verhalten sollen und fragen nach“, berichtet die Direktorin und unterstreicht: „Ich bin stolz auf meine Lehrkräfte, die tapfer durchhalten, den Humor nicht verlieren und die Mehrarbeit, die zweifellos entsteht, abfangen.“ Jetzt hoffe man auf die Winterferien und damit verbunden weniger Ansteckungen.

Kein erhöhtes Aufkommen an der Arndt-Schule

Ein dramatisches Bild will auch Kerstin Krüger, die Schulleiterin an der Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, nicht zeichnen. „Es gibt kein erhöhtes Krankheitsaufkommen an unserer Schule, sondern so wie in anderen Wintermonaten auch“, konstatiert sie.

Zehn Schüler abgemeldet

Von 266 Schülern sind aktuell zehn coronabedingt abgemeldet. „Wir arbeiten im Präsenzunterricht und alle Klassen sind da“, erklärt Kerstin Krüger. Auch Lehrer seien derzeit vom Coronavirus nicht betroffen.

Warten auf die Ferien

Vor dem Jahresende sah die Situation problematischer aus. „Dann haben uns wirklich die Weihnachtsferien mit weniger Kontakten sehr geholfen“, so Kerstin Krüger. Der Januar sei bisher relativ entspannt, nun sehnt man die Winterfeien herbei. Das geht wohl Lehrern und Schülern gleichermaßen so.

Die Corona-Lage an den Grundschulen scheint also übersichtlich. Dennoch sehen sich Lehrer wie auch Schüler durch Masken- und Testpflicht zusätzlichen Belastungen ausgesetzt.

Von Elinor Wenke