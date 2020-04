Corona: Lehrer nähen Masken für ihre Schüler

Luckenwalde

Auch ohne Unterricht herrschte am Mittwoch in der Sportbetonten Oberschule in Luckenwalde Gewusel. Zahlreiche Lehrer hatten sich im Nähmaschinenraum getroffen, um Mundmasken für die Schüler zu schneidern. Denn ab kommender Woche nimmt der Unterricht langsam wieder Fahrt auf.

Lehrer nähen Masken für ihre Schüler. Quelle: Elinor Wenke

„Am 27. April erwarten wir unsere vier 10. Klassen zurück und haben dann rund 100 Schüler wieder im Schulgebäude“, kündigt Schulleiterin Ines Schwerdt an. Und ab Montag wird sie für die Schule eine Maskenpflicht verhängen.

Maskenpflicht in den Pausen

„Nicht während des Unterrichts, da kriegen wir die Abstandsregelung relativ sicher hin“, sagt Ines Schwerdt. Denn es werden zwölf Lerngruppen gebildet, sodass sich maximal neun Schüler in einem Raum aufhalten werden. „Aber ab dem Klingelzeichen zur Pause ist der notwendige Abstand nicht mehr automatisch gewährleistet; dann werden die Schüler verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen“, so Schwerdt.

Der 4. Mai bringt eine weitere Herausforderung. Dann treten die fünf 9. Klassen und damit weitere 120 Schüler wieder zum Unterricht an. Für sie sollen 13 bis 14 Lerngruppen gebildet werden.

Lehrerin Christina Unnerstall hat Spaß am Nähen. Quelle: Elinor Wenke

„Wir wollen unseren Schülern dann die selbst genähten Mundmasken zur Verfügung stellen“, sagt die Direktorin. Sie will damit ein Signal setzen und Schüler und Lehrer sensibilisieren. „Jedem muss klar sein: Die Corona-Gefahr ist nicht vorbei, nur weil wir die Schule wieder öffnen.“

Auf die Idee zum Maskenschneidern war Lehrerin Anja Wakendorf gekommen. Die junge Kollegin erwies sich auch als kleine Expertin im Umgang mit der Nähmaschine. „Ich habe mir das Schneidern von meiner Oma abgeschaut und probiere das ab und an zu Hause“, sagte sie.

Aus Bettlaken werden Masken

Zehn Nähmaschinen stehen für den Unterricht in Wirtschaft, Arbeit, Technik (WAT) zur Verfügung. „Das Material stammt zum Teil aus dem WAT-Unterricht der 8. Klassen, die lernen so was“, erklärt Lehrerin Sabine Bölter. Andere Utensilien brachten die Lehrer von zu Hause mit, Anja Wakendorf beispielsweise gemusterte Bettlaken.

Und auch der 1. Luckenwalder Sportclub hat Stoff und das begehrte Gummiband gesponsert, um seinen Schützlingen an der Sportbetonten Oberschule etwas Gutes zu tun. Alle Stoffe sind aus Baumwolle, sodass die Mundmasken problemlos gewaschen werden können.

Die ersten fertigen Masken. Quelle: Elinor Wenke

Anja Wakendorf und Sabine Bölter lieferten die Anleitungen zum Zuschnitt von rechteckigen Außen- und quadratischen Innenlagen der Masken. „Wir haben einfache Anleitungen herausgesucht, denn wir wollen ja mit wenig Aufwand viele Exemplare schaffen“, erklärt Anja Wakendorf.

17 Kollegen sind dabei

Insgesamt 17 Kollegen, darunter sechs Männer, hatten sich zur Schneiderrunde zusammengefunden. Doch längst nicht jeder ist des Nähens kundig. „Wir haben eine Kette gebildet“, sagt Ines Schwerdt und schmunzelt. Einige schleppten den Stoff, anderen schnitten zu, nähten oder plätteten. Während Sportlehrer Gerald Ritter am Bügelbrett stand, saß Lehrertrainer Heiko Röll zum ersten Mal ganz konzentriert an der Nähmaschine. „Das habe ich mir heute selbst beigebracht“, sagte er stolz.

Sportlehrer Gerald Ritter beim Bügeln. Quelle: Elinor Wenke

Während im Schulhaus noch relative Ruhe herrscht, laufen im Hintergrund intensive Vorbereitungen. Hygiene- und Pausenpläne werden überarbeitet, Seifen- und Desinfektionsspender und Handtücher postiert. Direktorin Ines Schwerdt hat einige schlaflose Nächte hinter sich. „Wie der Lehrereinsatz geregelt wird, ist noch nicht bekannt“, sagt sie, ist aber erleichtert über die große Unterstützung durch den Schulträger, die Stadt. „Die Bürgermeisterin war sofort an meiner Seite und hat gefragt, wie sie helfen kann.“

Von Elinor Wenke