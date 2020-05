Stadtkämmerin erlässt Haushaltssperre

Luckenwalde

Die Coronakrise hat erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Luckenwalde, besonders auf die Einnahmen. Kämmerin Angela Malter schätzt die voraussichtlichen Einnahmeeinbußen auf insgesamt 2,4 Millionen Euro. Aus diesem Grund hat sie eine Haushaltssperre erlassen.

Keine neuen Maßnahmen

„Es werden keine neuen Maßnahmen begonnen, sondern nur solche durchgeführt, die unaufschiebbar sind oder zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist“, sagt Angela Malter. Dies gilt für Ausgaben im Ergebnishaushalt genauso wie für Investitionen.

Noch am 3. März war der Etat 2020 von den Stadtverordneten beschlossen worden. „Damals konnte keiner ahnen, welche Ausmaße die Corona-Pandemie haben würde. Zwei Wochen später ging es los“, sagt die Kämmerin.

Verlust bei der Gewerbesteuer: eine halbe Million Euro

Sie rechnet für die Stadt mit erheblichen Verlusten bei den Steuereinnahmen. So sind die Finanzämter angehalten, für krisengeschüttelte Unternehmen die Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer herabzusetzen. Während damit die Liquidität der Unternehmen verbessert werden soll, muss die Stadt mit Mindereinnahmen rechnen. „Zum 22. April hat sich bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer bereits eine Minderung von 537.400 Euro ergeben“, bilanziert Angela Malter.

Fehlbetrag bei der Einkommensteuer

Gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund wurden weitere Prognosen über fehlende Steuereinnahmen erstellt. So wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Minus von mindestens einem Viertel gerechnet. „Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 1,55 Millionen Euro“, kündigt Angela Malter an. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mindestens um 25 Prozent geringer ausfallen – ein Defizit von 357.500 Euro.

Haushaltssperre

Angela Malter

Eine pauschale prozentuale Kürzung bei allen Haushaltspositionen ist laut Kämmerin nicht möglich oder würde nicht in jedem Fall umsetzbar sein. Durch einebei den Personalkosten könnten nicht einfach die Gehälter der Stadtbediensteten gekürzt werden, weil dort vertragliche und tarifliche Vereinbarungen gelten. „Auch die Zahlung der Kreisumlage kann nicht einfach gekürzt werden, da es hierfür Festsetzungen gibt“, erklärt. Ebenso können fördermittelrelevante Ausgaben nicht heruntergefahren werden.

Deshalb sollen zunächst 15 Prozent der geplanten Mittel bei allen Sachkosten in verschiedenen Bereichen eingespart werden, zum Beispiel bei Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen oder Zinsen.

Hortneubau ist nicht gefährdet

Der geplante Hortneubau, für den in diesem Jahr drei Millionen Euro umgesetzt werden sollen, ist nicht gefährdet. „Das Vorhaben gehört zu den genehmigten Investitionen“, so die Kämmerin.

Welche Maßnahmen konkret zunächst auf Eis gelegt werden müssen, sei noch nicht beziffert. „Die Mittelsperre verteilt sich über den gesamten Haushalt. Die Fachämter müssen nun selbst festlegen, welche Maßnahmen wie Straßenausbau oder -unterhaltung noch finanziert werden können und welche nicht“, so Malter. Die Haushaltssperre sei eine Vorsorge-Maßnahme aufgrund der prognostizierten Einnahmenverluste. Wenn dadurch der drohende Fehlbetrag vermieden werden kann, muss kein Nachtragshaushalt erstellt werden.

Von Elinor Wenke