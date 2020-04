Reinigen und Nähen in Corona-Zeiten

Luckenwalde

Der „Flinke Waschbär“ in Luckenwalde ist nach wie vor geöffnet. Ohne Textilhygiene geht es nicht, daher hat die Bundesregierung entschieden, dass Reinigungen ihren Betrieb aufrechterhalten dürfen. Diese Entscheidung macht deutlich, dass damit ein wichtiger Dienst zur Grundversorgung im alltäglichen Leben geleistet wird. „Wir reinigen jetzt vorwiegend Kittel, Schutzbekleidung, Bettwäsche und Patientenwäsche für Pflegestationen, Arztpraxen, Apotheken, aber auch Wäsche von Privatpersonen“, sagt Mandy Kühn, Inhaberin vom „Flinken Waschbären“. Da momentan weniger Haushaltswäsche anfällt, wünscht sie sich, dass die Kunden jetzt schon ihre Winterkleidung bringen. Später könnte es zu längeren Wartezeiten kommen.

Schneiderin Vita Tschetschel braucht nur wenige Minuten, um eine Maske zu nähen. Quelle: Margrit Hahn

„Wir nutzen jetzt die Zeit, um Behelfsmasken zu nähen“, so Mandy Kühn. Da sie die Änderungsschneiderei schließen musste, hat Schneiderin Vita Tschetschel freie Kapazitäten. Alles, was die beiden an Stoffen finden konnten, wird verwendet. Selbst Kinderzimmervorhänge mussten dran glauben. Mandy Kühn hat alles gewaschen. Sie bügelt die Stoffe, schneidet sie zu und Vita Tschetschel braucht zum Nähen gut zwei Minuten pro Exemplar. Inzwischen sind mehr als 150 Masken in allen Farben mit Pünktchen, Sternen, Herzen, Pilzen und Eulen fertig. Die meisten werden kostenlos an Arztpraxen und Stammkunden abgegeben. Etwa 20 Stück sind noch zu haben. „Wir können vorläufig nicht weiternähen, weil die Gummis ausverkauft sind“, bedauert die Unternehmerin.

Sie hofft, dass die Politiker durch diese Krise lernen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen endlich angemessen bezahlt werden. In den vergangenen Jahren hat die Luckenwalderin schon andere Hilfsaktionen initiiert. So sammelte sie vor drei Jahren im Winter Decken, Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, Campingkocher und Konserven für Obdachlose.

Manuela Koppehele aus Frankenförde stellt gern ihrer Nähmaschine zur Verfügung. Quelle: Elinor Wenke

Helfen in der Coronakrise will auch Manuela Koppehele aus Frankenförde. Denn die Sachbearbeiterin eines Kreditinstitutes hat großen Respekt vor allen Arbeitskräften, die in diesen Tagen an der Corona-Front ihren Dienst tun. Die 58-Jährige hatte sich in den neunziger Jahren eine elektrische Nähmaschine gekauft, um selbst ein bisschen zu schneidern. „Ich wollte immer einen Nähkurs machen, doch bisher hat es nicht geklappt“, erzählt sie. Jetzt haben sie und ihr Mann zwei Wochen Urlaub. „Wir wollten eigentlich auf die Kanaren fliegen, aber daraus wurde ja nichts“, erzählt Manuela Koppehele.

„Mit mäßigem Erfolg“

Stattdessen hat sie ihre Nähmaschine hervorgeholt und begonnen, Mund-Nasen-Masken zu nähen. „Aber nur mit mäßigem Erfolg“, gesteht die Frankenförderin, „ich habe mich schwer getan und gerade mal fünf Stück an einem Tag geschafft. Ich kann eben nur geradeaus nähen“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Deshalb würde sie gern ihre Nähmaschine, die einwandfrei funktioniert, leihweise jemandem zur Verfügung stellen, der richtig nähen kann und selbst keine Maschine hat.

Transportable Automatik-Maschine

„Vielleicht gibt es ja jemanden, der Mundmasken für Pflegekräfte nähen möchte, die sie so dringend benötigen“, meint Manuela Koppehele. „Wenn ich nach dem Urlaub wieder arbeite, hätte ich eh keine Zeit mehr dafür“, sagt sie. Auch Mitglieder von Vereinen oder Organisationen haben möglicherweise Bedarf. Bei ihrem Gerät handelt es sich um eine transportable Automatik-Nähmaschine.

Die Automatik-Nähmaschine von Manuela Koppehele. Quelle: Elinor Wenke

Manuela Koppehele selbst hat sich inzwischen schon ein bisschen profiliert. Aus dem Internet hatte sie sich Näh-Vorlagen für die Masken herausgesucht und mit jedem Exemplar ist ihr die Arbeit etwas besser gelungen. Als das Gummiband nicht mehr zu beschaffen war, hat sie schmales weißes Geschenkband zum Binden angenäht.

Restliche Masken fürs Rathaus

Insgesamt 30 Masken sind zusammengekommen. Zunächst hat sie die Familie, Verwandtschaft und Freunde versorgt. „Die restlichen 20 Behelfsmasken werde ich im Luckenwalder Rathaus abgeben“, sagt die Frankenförderin.

Wer sich ihre Nähmaschine vorübergehend ausborgen möchte, kann sie bei ihr abholen oder Manuela Koppehele würde sie auch bringen.

Interessenten melden sich per Mail unter luckenwalde@maz-online.de oder per Telefon unter 03371/62 52 15.

Von Margrit Hahn und Elinor Wenke