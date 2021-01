Corona: Mehr Sicherheit für Luckenwalder Kita-Personal

Luckenwalde

Mitarbeiter in Luckenwalder Kitas und Horten sollen noch besser vor einer Corona-Infektion geschützt werden. Mit einem Schnelltest können sie sich ab sofort unkompliziert einmal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. Die Stadt Luckenwalde und der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald haben dazu eine gemeinsame Teststrategie entwickelt. Die Stadt stellt dafür 30.000 Euro zur Verfügung.

Die Teststation des DRK in der Luckenwalder Puschkinstraße. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

In der Luckenwalder DRK-Wohnstätte „Mitten-drin“ wurde eine Teststation eingerichtet. Da der Kreisverband auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege betreibt, ist der Bedarf an Tests schon jetzt hoch. „Wir haben geschultes Personal, das die Tests durchführen kann“, sagt Elisa Kaletta, Abteilungsleiterin beim DRK-Kreisverband. Das sollen nun auch Kita-Erzieher nutzen können. Denn im Umgang mit den Jüngsten sind sie besonderen Risiken ausgesetzt, weil in den Kitagruppen weder Maskenpflicht besteht noch Sicherheitsabstände gewährleistet werden können.

Lars Thielecke, Amtsleiter für Bildung, Jugend und IT der Stadt Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

„Das sieht die Stadt genauso“, sagt Bildungsamtsleiter Lars Thielecke. „Laut einer wissenschaftlichen Studie sind Erzieher doppelt so oft von einer Corona-Erkrankung betroffen wie der Durchschnitt.“ Obwohl die meisten Luckenwalder Kitas nicht in Trägerschaft der Stadt geführt werden, will die Verwaltung ihren Beitrag leisten. Durch die gemeinsame Initiative von DRK und Stadt können sich alle Erzieher von DRK-Kitas sowie das pädagogische Personal der Stadt einmal pro Woche testen lassen. Den anderen Kita-Trägern erstattet die Stadt die Kosten für die Corona-Test-Kits und die Schulung von Test-Personal aus den eigenen Reihen. „Im Rahmen des Defizitausgleichs können diese Kosten bei der Stadt geltend gemacht werden“, erklärt Thielecke.

Wohnstättenleiterin und Testerin Verena Braune. Quelle: Elinor Wenke

Der Schnelltest für die Erzieher ist freiwillig. „Wir haben aber schon viel positive Resonanz erhalten“, versichert Elisa Kaletta. So wollen sich rund 60 Mitarbeiter aus den DRK-Einrichtungen regelmäßig testen lassen. Lars Thielecke rechnet mit weiteren 15 pädagogischen Stadtangestellten. „Die Stadt baut keine eigene Teststrecke auf“, sagt Thielecke, „aber wir wollen auch städtisches Personal für die Test-Durchführung schulen lassen, zum Beispiel aus den Reihen der Feuerwehr.“

Verena Braune (l.) testet Gerlinde Prinz, Erzieherin DRK-Kita Weichpfuhl. Quelle: Elinor Wenke

Regina Nagel und Gerlinde Prinz gehörten am Freitagmorgen zu den ersten Erzieherinnen der Kita Weichpfuhl, die sich testen ließen. In der Wohnstätte „Mitten-drin“ arbeiten unter Leitung von Verena Braune acht geschulte Corona-Tester. Der Schnelltest erfolgt per Stäbchen-Abstrich über Nase und Rachen, das Ergebnis gibt es nach 15 Minuten. Die Teststation ist von den Bewohnern abgeschirmt und über eine Schleuse erreichbar, für die Öffentlichkeit aber nicht zugänglich.

Von Elinor Wenke