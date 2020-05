Hoffnungsbriefe für Senioren

Luckenwalde

Einsamen Senioren könnte schon bald Abwechslung ins Haus flattern. Zu verdanken ist das Anna Posenauer. Die 26-Jährige wurde von einer Freundin auf eine Aktion in Hamburg aufmerksam gemacht, die sie sich nun zum Vorbild nimmt. Dort fordert die Diakonie nämlich dazu auf, Menschen in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen Briefe zu schreiben, um ihnen eine Freude zu bereiten. Was in Hamburg funktioniert, könnte auch hier in der Region gut ankommen,überlegte sich Anna Posenauer. Sie stammt ursprünglich aus Lübeck, studiert in Berlin und lebt mit ihrem Freund zusammen in Luckenwalde. Da derzeit die Vorlesungen an der Hochschule ausfallen, nutzt sie die Zeit, um sich sozial zu engagieren.

Hilfe in schweren Zeiten

„Die Corona-Pandemie versetzt uns alle in eine ungewohnte Lage. Je länger dieser Zustand anhält, desto herausfordernder wird sie für eine besondere Bevölkerungsgruppe“, so Anna Posenauer. „Diejenigen, die keine täglichen Videoanrufe machen, die keinen Besuch empfangen und nicht auf Abstand spazieren gehen können.“ Das seien die alten und kranken Bürger, die Zuhause auf ambulante Pflege angewiesen sind oder in Pflegeeinrichtungen wohnen.

Anzeige

Gefahr der Vereinsamung

Um eine Infizierung mit CoVid-19 zu vermeiden, begeben sich viele in die häusliche Isolation oder sind von Besuchsverboten in den Pflegeeinrichtungen betroffen. Zu der Ansteckungsgefahr kommt oft Einsamkeit. Diese ist eine oft unterschätzte, weitere Bedrohung, die ernst genommen werden und der entgegengewirkt werden muss. Deshalb hat die Studentin die Aktion „ Hoffnungsbrief“ ins Leben gerufen. Sie fordert die Luckenwalder dazu auf, Briefe an eben diese Leute zu schreiben. Dazu hat sie lokale Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste gewonnen, die Briefe empfangen und an Personen verteilen, von denen sie denken, dass sie diese ganz besonders gebrauchen können. Die Botschaft: „Du bist nicht allein.“

Weitere MAZ+ Artikel

„Auch wenn wir die Möglichkeit haben, spazieren zu gehen, Videokonferenzen zu machen und mit Mundschutz wieder Läden besuchen können, so dürfen wir nichtdie Leute vergessen, die all das nicht können“, sagt die Studentin.

Verständnisvoll sein

Was in den Briefen steht, bleibt ganz dem Briefeschreiber überlassen. Wer möchte, kann aus seinem Alltag berichten, wie man selbst mit der Situation umgeht und was einem Hoffnung gibt. Es können Gedichte, Bilder oder Gebete sein. Es kann auch gern der Absender vermerkt werden, vielleicht erhält der eine oder andere sogar eine Antwort. Allerdings wird schon im Vorfeld um Verständnis gebeten, wenn eine Person nicht antwortet oder nicht antworten kann.

Nachmachen erwünscht

Anna Posenauer hofft, dass viele ihrer Idee nachkommen und Briefe schreiben. „Es gibt bestimmt viele Menschen, die gern Briefe schreiben. Vielleicht hat auch jemand eine besondere Beziehung zu einer Pflegeeinrichtung, weil ein Angehöriger dort betreut wurde“, so die Wahl-Luckenwalderin, die in Lübeck ehrenamtlich in der Sterbebegleitung tätig war. Sie könnte sich gut vorstellen, dass diese Aktion auch in anderen Orten funktioniert, auch über die Coronakrise hinaus.

Anna Posenauer wünscht sich, in der Region neue Kontakte knüpfen zu können. Im Gespräch mit Evelin Kierschk, der Seniorenbeauftragten der Stadt, erfuhr sie, dass diese eine ähnliche Aktion mit älteren Mietern der Luckenwalder Wohnbaugesellschaft „Die Luckenwalder“ gestartet hat.

Wichtig ist, dass jeder Briefeschreiber das Stichwort „ Hoffnungsbrief“ auf den Briefumschlag schreibt, damit die Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen wissen, worum es geht. Die hier genannten Einrichtungen freuen sich darauf, ihren Bewohnern die lieben Briefe überreichen zu können.

Diese Einrichtungen nehmen teil: An der Aktion Hoffnungsbrief nehmen folgende Pflegedienste & -heime teil: Seniorenwohnen Elsthal gemeinn ü tzige GmbH Zum Freibad 70 14943 Luckenwalde 03371-670132 k.siegel@sw-tf.de Seniorenstift St. Josef Schützenstr. 4-5 14943 Luckenwalde 03371 40360 Essen auf Rädern Volkssolidarität Carl-Drinkwitz-Str. 2 14943 Luckenwalde thomas.herold@volkssolidaritaet.de 03371615354 Hauskranken- und Altenpflege Beate Sch ä fer gGmbH Markt 21 14943 Luckenwalde 03371-610922 Hospiz „Hand in Hand“ Kurze Str. 4 14943 Luckenwalde 03371 4028640 palm-reppel.s@hospiz-luck.de Sozialstation E. Mü ller GmbH Große Straße 77 14913 Jüterborg 0337242430 AWO Sozialstation Bahnhofstraße 18-19 14943 Luckenwalde 03371 4026203 Ambulanter Palliativ- und Hospizdienst Luckenwalde e.V. Saarstraße 1 14943 Luckenwalde 03371 699177 palliativ-hospiz-luk@gmx.de

Von Margrit Hahn