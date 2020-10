Teltow-Fläming

Die Zahl der Corona-Fälle in Teltow-Fläming steigt wieder. Zudem beginnt mit dem nasskalten Herbstwetter die Erkältungssaison. Ob der der Hals aber nun wegen eines harmlosen Infekts kratzt, oder weil man sich das Coronavirus eingefangen hat, kann nur ein Test klären. Doch wie läuft das? Wo lässt man sich im Landkreis testen? Und was, wenn ich einen Negativtest für den Urlaub brauche? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wo kann ich mich auf Covid 19 testen lassen?

Grundsätzlich liegt die Verantwortung für Corona-Tests bei den Hausärzten. „Dank des aktuellen Pandemieverlaufs, der verbesserten Versorgung mit Schutzausrüstung und den sinkenden Testzahlen kann in den Arztpraxen getestet werden“, erklärt Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB). Bei einem Verdacht auf eine Infektion mit Sars-Cov2 ist ein Anruf beim Hausarzt der erste Schritt. Für Kinder übernehmen auch Kinderärzte häufig den Test. Die Entscheidung, ob tatsächlich getestet wird, obliegt aber laut KVBB dem jeweiligen Arzt.

Die beiden Testzentren, die im Frühjahr in Luckenwalde und Ludwigsfelde eingerichtet wurden, sind aktuell nicht in Betrieb. Ob und wann neue eingerichtet werden, hänge vom Infektionsgeschehen ab, heißt es bei der KVBB. Das Evangelische Krankenhaus in Ludwigsfelde hat angeboten, Räume dafür zur Verfügung zu stellen. Das nötige Personal sei im Krankenhaus aber nicht vorhanden.

Wer sollte zum Test gehen?

„Ein Test ist sinnvoll, wenn akute Symptome vorliegen. Auch anlassbezogene Tests können sinnvoll sein, wenn es etwa in einer Einrichtung wie in einem Pflegeheim oder in einem Betrieb zu einem Ausbruch kommt“, sagt die Sprecherin der KVBB, Ute Menzel. Sollte die Zahl der Infizierten in Teltow-Fläming dramatisch ansteigen, hätte das Auswirkungen auf Reisen innerhalb Deutschlands – und damit auf die notwendigen Tests. Seit Ende Juni gilt die Regelung, dass Menschen aus lokalen Risikogebieten nur im Hotel oder einer Pension übernachten dürfen, wenn sie einen negativen Test vorlegen können. Die Regel greift, bei 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern eines Landkreises. Zur Zeit liegt Teltow-Fläming mit 23,6 deutlich darunter, aber das Beispiel mehrere Städte und Kreise in Deutschland zeigt, dass ein schneller Anstieg jederzeit möglich ist. Seit Freitag gilt etwa in Brandenburg ein Beherbungsverbot für Berliner. Dieses Verbot lässt sich mit einem Corona-Test umgehen. Dieser kann je nach Kapazität auch bei Hausärzten durchgeführt werden. Er ist aber keine Kassenleistung und kostet 135,22 Euro.

Die Besuchsregeln in den Krankenhäusern Mehrere Krankenhäuser in Brandenburg haben inzwischen auf die steigende Zahl der Corona-Infektionen reagiert und ihre Besuchszeiten merklich eingeschränkt oder gänzlich gestrichen. So hat das Klinikum in Treuenbrietzen Besuche untersagt. Zuletzt hatte auch das Elbe-Elster-Klinikum einen kompletten Besucherstopp in drei Krankenhäusern verhängt. In den Krankenhäusern in Teltow-Fläming verzichtet man bislang noch auf solche Einschränkungen. Sowohl im KMG-Klinikum Luckenwalde als auch im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow bleiben Besuche bis auf Weiteres gestattet. Allerdings nur zu eingeschränkten Zeiten. In Luckenwalde werden Besucher gebeten, das Krankenhaus nur nach Rücksprache mit dem medizinischen Personal zu betreten. Auf der Entbindungsstation gelten besondere Regeln. Nach Rücksprache dürfen Väter oder eine Vertrauensperson bei der Entbindung dabei sein. Auch auf der Wochenstation sind Besuche unter Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt (maximal eine Person für eine Stunde am Tag). Am Krankenhaus in Ludwigsfelde können Besucher ihre Angehörigen zwischen 14 und 19 Uhr sehen – allerdings nur für eine halbe Stunde. Außerdem erlaubt das Krankenhaus nur einen Besucher pro Patient. Zudem müssen sich alle am Empfang registrieren. Eine Sonderregelung gibt es für Besucher der geriatrischen Station: Hier müssen diese vorher einen Termin vereinbaren. Geplante Operationen werden in beiden Krankenhäusern bis auf Weiteres durchgeführt. Zudem bieten alle Fachabteilungen und Zentren der Klinik sämtliche stationären und ambulanten Leistungen an. Ob die Regeln verschärft werden, hängt zum einen von Regelungen auf Landes- oder Kreisebene ab. Die Kliniken können aber auch selbst Schutzmaßnahmen festlegen.

Muss ich zum Test, wenn ich aus dem Urlaub komme?

Jeder, der in einem Risikogebiet war, muss sich testen lassen. Das geschieht üblicherweise bereits am Flughafen. Außerdem muss jeder, der nach Deutschland einreist und sich in den 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat, für 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben. Eine aktuelle Liste der Risikogebiete findet sich auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts.

Wie lange dauert es, bis Testergebnisse vorliegen?

Das kommt darauf an, wer den Test macht und wo er ausgewertet wird. Macht der Hausarzt den Abstrich, wird der Test an ein externes Labor geschickt und ausgewertet. „Das dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, ist aber abhängig von der Kapazität der Labore und dem Testaufkommen“, sagt Ute Menzel. Schnelltests gibt es derzeit noch nicht. An der Einsatzmöglichkeit für Pflegepersonal und medizinisches Personal werde aber gearbeitet.

Wann zahlt die Kasse?

Freiwillige Tests – etwa für Urlaubsreisen – müssen privat bezahlt werden. Sogar, wenn der Abstrich eine Infektion zeigt, übernimmt die Kasse die Kosten nicht. Sobald Symptome vorliegen und ein Arzt den Test verordnet hat, übernehmen die Kassen aber in der Regel. Auch wenn das Gesundheitsamt einen Test durchführt, zahlt der Getestete nichts. Gratis ist der Test zudem, wenn vorher die Corona-Warn-App der Bundesregierung angeschlagen und den Kontakt zu einem Infizierten gemeldet hat.

Von Oliver Fischer