Luckenwalde

Eltern, Lehrer und Schüler in der Trebbiner Grundschule lassen sich in der Corona-Pandemie nicht unterkriegen und auch nicht von einzelnen Nörglern die Laune vermiesen. Nach den jüngsten Anfeindungen einiger Eltern gegenüber den Lehrern und der Schulleiterin Rena Ueckert stellen sich viele Eltern jetzt mit originellen Aktionen demonstrativ hinter die Lehrer. An der Schule wurde jetzt ein großes Solidaritäts-Banner aufgehängt.

Die Grundschule Trebbin. Quelle: Elinor Wenke

Im April hatte sich die Direktorin an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie und ihre Kollegen mit Flyern, Plakaten, E-Mails, Briefen und Nachrichten in Hausaufgabenheften angefeindet und belästigt, die Rektorin selbst sogar angezeigt wurden. Das alles nur, weil die Pädagogen regel- und coronakonform die Maskenpflicht in der Schule durchgesetzt haben.

Solidaritäts-Banner für Lehrer der Grundschule Trebbin. Quelle: Elinor Wenke

„Wir verurteilen die Attacken gegen unsere Lehrer ganz entschieden“, sagt Jörg Siegmann, der Leiter der Schulkonferenz, „und haben sofort mit den Elternsprechern darüber beraten.“ Die allermeisten Eltern hätten Verständnis für die Corona-Maßnahmen und begrüßen das Engagement der Lehrer. „Aber es kann nicht sein, dass die pflichtbewussten Eltern verstummen und die wenigen Querulanten die Oberhand gewinnen“, so Siegmann. „Unter dem Motto ,Wir sind mehr’ wollen wir jetzt ein Zeichen setzen.“

Eltern spendeten je einen Euro

So hatten die Elternsprecher alle Eltern aufgerufen, einen Euro zu spenden, um mit verschiedenen Aktionen ihre Solidarität gegenüber den Lehrern auszudrücken. „Mehr als 240 Euro sind zusammengekommen“, lobt Siegmann. Von einem Teil des Geldes wurde ein buntes großes Kunststoff-Banner in Auftrag gegeben. Mit der Aufschrift „Wir stehen gemeinsam hinter Euch“ bedanken sich die Eltern bei den Lehrern für deren Arbeit mit den Kindern. Eltern, Schüler und Lehrer hängten das Plakat gemeinsam auf. Weitere Dankeschöns sind geplant. „Es ist es bisschen schwierig, denn Lehrer dürfen keine Geschenke annehmen und sich auch nicht zu einem gemeinsamen Büfett treffen“, räumt Siegmann ein, „aber wir lassen uns noch was einfallen.“

Eltern sind dankbar

„Wir sind richtig dankbar dafür, wie reibungslos das hier in der Schule abläuft und wie sich die Lehrer um unsere Kinder kümmern, obwohl sie wegen der Pandemie viel mehr zu beachten und zu tun haben“, sagt Schulelternsprecherin Birgit Ötjengerdes, „und die Kinder haben mit den Corona-Regeln keine Probleme.“ Eine andere Elternsprecherin, die auf einer Intensivstation in Potsdam arbeitet, berichtet von ihren Erlebnissen mit Corona-Patienten. „Viele schaffen es nicht. Da ist es makaber, dass manche Eltern ihren Kindern die Maske verbieten“, sagt sie.

Schulleiterin ist gerührt

Rena Ueckert ist gerührt. „Fast 30 Jahre bin ich Schulleiterin. Ich habe es zuvor noch nie erlebt und hätte es nie für möglich gehalten, dass sich die Elternschaft so geschlossen solidarisch mit den Lehrern zeigt“, sagt die 58-Jährige. „Wir haben Karten, Bilder, Mails, nette Einträge, Süßigkeiten und Blumen bekommen, von Eltern und Schülern.“ Landrätin Kornelia Wehlan (Linke), Bürgermeister Thomas Berger (CDU) und der Stadtverordnetenvorsitzende Hendrik Bartl (parteilos) hatten der Rektorin Unterstützung zugesichert, ebenso Lehrer aus anderen Schulen.

Trebbiner Grundschüler haben mehr als 100 Steine bunt bemalt und auf der Schulmauer platziert. Quelle: Elinor Wenke

Trebbiner Schüler haben außerdem mehr als 100 Steine bemalt und auf der Mauer am Schulgelände platziert. Einige wurden zwischenzeitlich umher geworfen. „Aber um die Widersacher ist es ansonsten ziemlich ruhig geworden“, resümiert Rena Ueckert zufrieden.

Von Elinor Wenke