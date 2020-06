Luckenwalde/Königs Wusterhausen

Abgesagte Behandlungen, verschobene Operationen, leere Betten und drastisch gestiegene Ausgaben für Schutzausrüstung: Die Corona-Krise hat die Krankenhäuser in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald vor große Herausforderungen gestellt. Die Kliniken beklagen hohen Umsatzeinbußen durch die Folgen der Pandemie.

Im KMG-Klinikum Luckenwalde wurden zu Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Maßnahmen getroffen, um einem befürchteten Anstieg der Infiziertenzahlen zu begegnen. So wurde eine eigene Corona-Station eingerichtet, eine „Klinik in der Klinik“, die ausschließlich für Covid-19-Patienten zur Verfügung stand. Verschiebbare Eingriffe mussten abgesagt werden. Zumal auch die niedergelassenen Ärzte „sehr zurückhaltend“ mit einer Überweisung in ein Krankenhaus waren, wie KMG-Sprecher Sascha Nenninger sagt. Zusätzlich hätten viele Patienten versucht, „von sich aus den Weg ins Klinikum zu vermeiden“, so Nenninger.

Ein Viertel der Betten bleibt für Covid-19-Patienten reserviert

Um Kapazitäten für die stationäre Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten zu haben, hatte die Landesregierung die Zahl der Beatmungsplätze in den Krankenhäusern kurzfristig erhöht. Laut Gesundheitsministerium stieg die Zahl der Intensivbetten in Brandenburg zwischen Mitte März und Ende April von 531 auf 886. Aktuell muss ein Viertel der Krankenhauskapazitäten für Corona-Patienten freigehalten werden. Zu Beginn der Corona-Pandemie war zeitweise sogar die Hälfte der Betten für Covid-19-Patienten reserviert.

„Außerdem verzeichnen wir enorme Kosten für die zusätzliche Beschaffung und den Verbrauch diverser Schutzausrüstungen“, sagt Sascha Nenninger vom KMG-Klinikum Luckenwalde. Der Ankauf von Masken, Kitteln, Handschuhen und Desinfektionsmittel habe zu ungeplanten Mehrausgaben geführt – bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen.

Hilfen vom Bund reichen nicht aus

Auch das Klinikum Dahme-Spreewald mit seinen beiden Häusern, dem Achenbach-Klinikum in Königs Wusterhausen und der Spreewald-Klinikum in Lübben, verzeichnete während der Corona-Pandemie eine „deutlich geringere Auslastung in beiden Häusern und in unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen“, wie Pressesprecherin Ragnhild Münch mitteilt.

Das Achenbach-Klinikum in Königs Wusterhausen. Quelle: Achenbach-Klinikum Dahme-Spreewald

Inwieweit die geringere Auslastung zu Einnahmeausfällen geführt habe, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern, so Münch. Etwaige Umsatzeinbußen der Kliniken sollen durch das Ende März beschlossene Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz aufgefangen werden. KMG-Sprecher Stefan Nenninger hält die zugesicherten Entlastungen allerdings für nicht ausreichend: „Leider decken die Kompensationszahlungen des Bundes die weggefallenen Einnahmen aktuell nicht.“

Vorsichtige Rückkehr zum Regelbetrieb

Der befürchtete Welle von schwer erkrankten Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, blieb glücklicherweise aus. Nach und nach wurden in den vergangenen Wochen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurückgefahren. Seit gut einem Monat kehren auch die Krankenhäuser allmählich zum Normalbetrieb zurück.

„Unsere beiden Kliniken haben am 8. Mai damit begonnen, wieder Stück für Stück in den Regelbetrieb zurückzukehren“, sagt Ragnhild Münch, „auch die ersten Patienten, deren planbare Operationen abgesagt werden mussten, konnten wieder behandelt werden.“ Ein wichtiges Signal für die Rückkehr zu einer „neuen Normalität“, wie sie sagt. Patienten, die teilweise wochen- oder monatelang mit Schmerzen oder Einschränkungen zu kämpfen hatten, können nun wieder behandelt werden. „Damit endet in vielen Fällen eine nicht nur physische, sondern auch psychische Leidenszeit für die Patienten“, so Münch.

Am KMG-Klinikum Luckenwalde wurde die Zahl der Betten auf der Covid-19-Isolierstation mittlerweile auf zehn Betten reduziert. Aktuell ist dort kein Corona-Patient in Behandlung. „Jetzt geht es darum, allen Patienten gerecht zu werden, deren Behandlungen und Operationen verschoben werden mussten.“, sagt Sprecher Sascha Nenninger und betont: „Aus unserer Sicht gibt es aktuell keinen Grund, nicht zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen. Unser Klinikum steht allen Patienten weiterhin offen und alle Behandlungen sind möglich.“

Von Feliks Todtmann