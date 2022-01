Luckenwalde

Eine weitere und bereits vierte Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen, hat sich in Luckenwalde etabliert. Seit dem 8. Januar gibt es ein neues Testzentrum vor der Marktkauf-Filiale auf dem Frankenfelder Berg. Dieses ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Persönlicher QR-Code

Zur schnellen Anmeldung kann man den an der Front des Holzhäuschens abgebildeten QR-Code mit dem Handy einscannen. Anschließend trägt man die wichtigsten Angaben ein und meldet sich an. Damit erhält man einen persönlichen QR-Code, der als digitaler Ausweis dient. Dann erst geht es zum Testen in den Innenraum. Binnen 15 Minuten wird das Ergebnis via Email gesendet. Mit dem tagesaktuellen Negativ-Test kann man somit Veranstaltungen und Restaurants, in denen derzeit 2-G+ Regel herrscht, besuchen. Alle diejenigen, die kein Handy besitzen, melden sich bei dem Mitarbeiter des Testzentrums mit ihrem Personalausweis.

Von Iris Krüger