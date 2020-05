Corona: Drei Verstöße an zwei Tagen

Teltow-Fläming

Auf ein ruhiges Feiertagswochenende blickt Silke Neuling, die Leiterin des Corona-Krisenstabs beim Landkreis Teltow-Fläming, zurück. Am 1.-Mai-Feiertag und am Samstag wurde die Einhaltung der Eindämmungsverordnung in allen Gemeinden des Landkreises kontrolliert.

So wurden neben den bekannten Hotspots wie der Fläming-Skate, den Badestellen und Gaststätten auch wieder neue Orte in die Kontrolltätigkeit aufgenommen. Laut Neuling funktioniere das Zusammenwirken von örtlichen Ordnungsämtern, den Kontrollgruppen der Kreisverwaltung und der Polizei inzwischen gut.

57 Kontrollen im Landkreis

Insgesamt wurden am 1. und 2. Mai 57 Kontrollen durchgeführt (die am Sonntag waren bis Redaktionsschluss noch nicht ausgewertet), wobei lediglich drei kleinere Verstöße festgestellt wurden, die nicht weiter geahndet werden mussten. Seit Inkrafttreten der Eindämmungsverordnung sind im Landkreis Teltow-Fläming 967 Kontrollen durchgeführt worden, bei denen 180 Verstöße festgestellt und drei Ahndungen vorgenommen wurden.

Am Sonnabend stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in der Kreisstadt Luckenwalde um eine auf nunmehr elf und somit auf 131 im gesamten Kreis. Seit dem 1. Mai stieg auch die Zahl der Genesenen um sechs von 93 auf 99. Derzeit gibt es 94 aktuelle Verdachtsfälle, und 40 Personen befinden sich in Quarantäne.

Kita „Mäusetreff“ nimmt wieder Betrieb auf

Nach Rücksprache mit Amtsarzt Rüdiger Lehmann verkündete Silke Neumann am Sonntag, dass die Kindertagesstätte „Mäusetreff“ in Rehagen am Montag wieder ihren Betrieb aufnehmen darf. Der Verdacht einer Covid-19-Infektion habe sich nicht bestätigt.

An den Schulen ist ab diesem Montag wieder der Unterricht zugelassen für die 6. Klassen an den Grundschulen und an den Förderschulen, in den 9. Klassen an den Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Förderschulen, in den 11. Klassen der Gymnasien und in den 12. Klassen an den Gesamtschulen und beruflichen Gymnasien.

Am 11. Mai folgen die 5. Klassen an den Grundschulen und Förderschulen. Ab diesem Montag können auch wieder Privatpersonen, die nicht in systemrelevanten Berufen tätig sind, im Straßenverkehrsamt des Kreises vorsprechen. Die Voraussetzungen: Wohnort beziehungsweise Firmensitz im Landkreis TF und vorherige Terminvereinbarung für ein persönliches Erscheinen.

Von Hartmut F. Reck