Teltow-Fläming

Seit der Wiedereröffnung des Impfzentrums in der Luckenwalder Fläminghalle am 1. Dezember herrscht dort großer Andrang. Laut Landkreis wurden allein an den ersten beiden Tagen rund 700 Personen geimpft. Fast 80 Prozent waren Auffrischungsimpfungen. Das Impfzentrum ist montags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bislang gab es die Spritze ohne Termin, es bildeten sich zeitweise lange Schlangen.

Impftermine nur übers Internet

Ab sofort können Impftermine ab dem 7. Dezember online gebucht werden unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung. „Eine telefonische Auskunft oder Buchung ist leider nicht möglich“, sagt Kai-Oliver Jessel von der DRK-Flüchtlingshilfe, die den Betrieb im Impfzentrum koordiniert. Auch ohne Termin wird weiter geimpft; Einlassschluss ist dabei um 17 Uhr.

Medizinisches Personal für Impfzentrum gesucht

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, prüft der Landkreis, ob das Angebot ausgebaut werden kann – mit mehr Impfstraßen, verlängerten Öffnungszeiten und mobilen Angeboten. „Allerdings reicht die Zahl der verfügbaren medizinischen Fachkräfte für ein konstant erweitertes Angebot nicht aus“, erklärt Ive Marschall, Leiter des Corona-Krisenstabs im Landkreis. Zurzeit stehen rund 20 Ärzte bereit. Benötigt wird weiteres ärztliches und mittleres medizinisches Personal.

Auch für Ärzte im Ruhestand

Neben praktizierenden Ärzten sind auch solche im Ruhestand oder in der Elternzeit angesprochen. Das gilt auch für Medizinische Fachangestellte, Gesundheits- und Krankenpfleger und andere Personen mit medizinischer oder pflegerischer Ausbildung. Interessenten melden sich per Mail unter personal@teltow-flaeming.de.

Zwei weitere Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen bewegt sich in Teltow-Fläming weiter auf hohem Niveau. Der Wert lag am Freitag bei 722,2 (Vortag 865,1). Zwei weitere Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkankung gestorben (insgesamt 229).

Von Elinor Wenke