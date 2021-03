Luckenwalde/Jüterbog

Die Vermutung lag nahe, am Sonntag wurde sie zur Gewissheit: Der Schulunterricht fällt erst einmal wieder aus. In einer Rundmail an alle Eltern einer 5. Klasse der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule in Luckenwalde wurde ihnen mitgeteilt, dass Corona nun auch in ihrer Klasse angekommen ist. Deswegen sollten die Kinder der Lerngruppe A der geteilten Schulklasse ab Montag bis auf weiteres zuhause bleiben. Dort sollte sich die Gruppe B aufgrund des wöchentlich wechselnden Präsenzunterrichts in dieser Woche ohnehin aufhalten. Auch drei Lehrer wurden in Quarantäne geschickt.

Der Grund für diese Maßnahme war, dass ein Kind aus dieser Klasse positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Dabei soll es sich nach MAZ-Informationen um die britische Mutante halten, die wesentlich ansteckender ist und auch vor Kindern nicht Halt macht. Obwohl es in der Vorwoche hätte zur Schule gehen müssen, hielten die Eltern ihr Kind zurück, weil es zu Wochenbeginn Symptome zeigte, was sich dann als Corona-Infektion bewahrheitete. Allerdings hatte es am Wochenende zuvor, als noch keine Symptome zu erkennen waren, mit Freunden aus der Schulklasse gespielt und, wie sich vergangene Woche dann herausstellte, ein weiteres Kind angesteckt.

Nachverfolgung dauert

Als das bekannt wurde, wurden die Eltern von der Schule aufgefordert, bereits am Freitag die Kinder zuhause zu behalten. Und am Sonntag war dann klar, dass dieser Zustand erst einmal bestehen bleibt. Unsicherheit bestand jedoch darüber, dass das Gesundheitsamt erst noch während der Woche nur schwer zu erreichen war und sich dann erst am Sonntag bei den Eltern des zweiten infizierten Kindes meldete. Seit Montag werden nun alle Eltern angerufen, deren Kinder mit den infizierten Klassenkameraden zu tun hatten, um weitere mögliche Kontakte nachzuverfolgen.

Es sei verständlich, dass sich die Eltern Sorgen machten und viele Fragen hätten, meint Teltow-Flämings Sozialdezernentin Kirsten Gurske, was aber auch dazu führe, dass die Telefone „punktuell“ überlastet sind. Sie empfiehlt als Alternative, eine Mail zu schreiben. „Wir bemühen uns um zeitnahe Bearbeitung aller Mails“, so Kirsten Gurske. Die genannte 5. Klasse der Jahn-Grundschule inzwischen komplett in Quarantäne gesetzt und die betroffenen Lehrkräfte abgestrichen worden.

Vermutlich britische Virus-Variante

Neben der 5. hat es auch eine 1. Klasse in der Jahn-Grundschule getroffen, wo ein positiver Covid-19-Fall gemeldet wurde. Alle Schüler der Klasse einschließlich der Hortkinder der Klassenstufe seien daraufhin in Quarantäne gesetzt und zu einem Covid-19-Test eingeladen worden, so die Sozialdezernentin. „Wegen des Verdachts, dass hier die britische Virus-Variante eine Rolle spielt, wurden Quarantäne-Anordnungen getroffen“, so Gurske. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keinen Zusammenhang zwischen den positiv getesteten Kindern beider Klassenstufen.

Schulrat schickt Zehntklässler in Quarantäne

Einen solchen Zusammenhang gab es vermutlich auch nicht zu einem positiven Corona-Fall in einer 10. Klasse der benachbarten Jahn-Oberschule. Hier hatte laut Auskunft der Kreisverwaltung der Schulrat ohne Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt vorsorglich alle fünf 10. Klassen für Montag in Quarantäne geschickt. Vier davon konnten nach MAZ-Informationen am Dienstag wieder als Abschlussklassen zum Präsenzunterricht erscheinen. Was weiterhin mit der Klasse des infizierten Zehntklässlers geschehen soll, wurde erst am Mittwoch entschieden: am Donnerstag geht es auch wieder dort weiter mit dem Präsenzunterricht.

In der Evangelischen Grundschule in Jüterbog mussten drei von sechs Klassen zuhause bleiben. Quelle: Hartmut F. Reck

Derzeit sind nach Angaben des Gesundheitsamts sieben Schulen im Landkreis von Covid-19-Infektionen betroffen. Dabei handelt es sich um insgesamt zwölf Fälle mit infizierten Schülern oder Lehrern und zwar im Oberstufenzentrum sowie in der Jahn-Grund- und Oberschule in Luckenwalde, in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Blankenfelde-Mahlow, in der Grundschule Stülpe, in der Kastanienschule und in der evangelischen Grundschule in Jüterbog. Hier sind gleich drei der sechs Klassen in Quarantäne, werden aber in dieser Woche schrittweise wieder lerngruppenweise zurückkehren. Dort war es gleich nach dem ersten Schultag am 22. Februar losgegangen, als eine Lehrkraft positiv getestet wurde. In der Folge kam es zu zwei weiteren positiven Testergebnissen.

Von Hartmut F. Reck