Teltow-Fläming

Die Corona-Lage in Teltow-Fläming bietet keinen Anlass zur Entspannung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 135,3 und damit den achten Tag in Folge über der kritischen Marke von 100.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag für den Landkreis 20 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 5.390 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stagniert bei 178. Insgesamt 4.811 Infizierte aus Teltow-Fläming gelten inzwischen als genesen, das sind zwei mehr als Vortag.

Fast alle der vorerst geplanten 20 Corona-Testzentren im Landkreis haben inzwischen ihre Arbeit aufgenommen. Sie werden vom DRK, der Arbeiterwohlfahrt und Apotheken betrieben. Diese Teststellen sind für Personen gedacht, die keine Krankheitssymptome aufweisen, aber einen aktuellen Test benötigen. Die Resonanz ist nach Auskunft der Kreisverwaltung gut. Das DRK will das Angebot in den kommenden Wochen ausweiten.

Selbsttests für Stadtverordnete

Während auch Arbeitgeber aufgefordert sind, ihren Mitarbeitern Schnelltests anzubieten, hatte die Stadtverwaltung Luckenwalde auch kostenlose Test-Kits für Stadtverordnete zur Verfügung gestellt, die an den jüngsten Ausschusssitzungen teilnahmen. Das Angebot, sich vor der Sitzung zu testen, galt ebenso für sachkundige Einwohner und beteiligte Verwaltungsmitarbeiter. „Es ist keine Eintrittskarte für die Veranstaltung“, sagt Amtsleiterin Christiane Kaiser, „aber eine Vorsichtsmaßnahme neben allen anderen Sicherheitsregeln.“ Laut Kaiser wurden in einer ersten Runde 46 Test-Kits an 27 Personen ausgegeben.

Klärungsbedarf für Ostertags-Regelungen

Vermehrt erreichen den Krisenstab des Landkreises Anfragen zu den Osterfeiertagen. Dazu sagte Landrätin Kornelia Wehlan (Linke): „Laut Bundesbeschluss sind die Ruhetagsregelungen zu Gründonnerstag und Karsamstag vom Tisch. Beschlossen wurde für Ostern auch, dass private Zusammenkünfte von Angehörigen eines Hausstands mit einem weiteren Haushalt möglich sind.“ Die Zahl ist beschränkt auf fünf Personen (Kinder zählen nicht). „Das wäre großzügiger als die aktuelle Regelung in der Eindämmungsverordnung des Landes. Hier besteht dringender Handlungsbedarf für eine einheitliche Regelung“, so Wehlan.

Von Elinor Wenke