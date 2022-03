Teltow-Fläming

In ganz Brandenburg steigen die Corona-Zahlen derzeit wieder. Das ist auch an den lokalen Daten aus Teltow-Fläming zu erkennen. Am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge leicht gestiegen. Nach 1.397,2 am Vortag beträgt der Wert nun 1.453,8. Höher war die Inzidenz im Landkreis zuletzt vor drei Wochen. TF liegt damit sowohl über dem Brandenburger (1.440,3) als auch dem Bundesdurchschnitt (1.388,5).

Das Robert-Koch-Institut hat innerhalb von 24 Stunden genau 516 Neuinfektionen aus TF gemeldet. Das sind 92 mehr als am selben Tag vor einer Woche. Aus Daten des Gesundheitsamtes geht außerdem hervor, dass aktuell mehr als 3.500 Menschen im Landkreis akut infiziert sind. Am stärksten betroffen ist demnach Ludwigsfelde mit 527 angesteckten Einwohnerinnen und Einwohnern. In Luckenwalde sind es aktuell 461, in Blankenfelde-Mahlow 434, in Zossen 354 und in Jüterbog 345. Auch in allen anderen Städten und Gemeinden im Kreis gibt es akute Infektionen.

Am Donnerstag wurden zudem zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Teltow-Fläming gemeldet. Damit ist die Zahl der Verstorbenen auf 293 gestiegen. Den Daten des Gesundheitsamtes ist zu entnehmen, dass beide Betroffene aus Luckenwalde stammten.

Zwei Coronafälle in Krankenhäusern in TF

Weiterhin müssen mehrere Infizierte auf Intensivstationen in Teltow-Fläming behandelt werden. Am Donnerstag ist die Zahl von drei auf zwei gesunken. Coronafälle belegen jetzt 20 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten im Kreis. Ob weitere Infizierte in anderen Krankenhäusern behandelt werden, ist unklar.

Von Victoria Barnack