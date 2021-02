Luckenwalde

Im gesamten Landkreis Teltow-Fläming sind bisher 4.320 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das sind 38 mehr als in der vergangenen Woche. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert. Sie liegt bei 123. Die Sieben-Tage Inzidenz ist von 71,2 auf 71,8 gestiegen. Aktuell gibt es sechs bestätigte Covid-19-Fälle in vier Kindereinrichtungen im Landkreis. Betroffen sind ein Hort und drei Kitas. „Derzeit arbeitet das Land Brandenburg daran, regelmäßige Tests für Beschäftigte von geöffneten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu ermöglichen. Geplant ist, dass jeweils zwei Antigen-Tests innerhalb von sieben Tagen auf freiwilliger Basis möglich sind“, berichtet Landrätin Kornelia Wehlan (Linke). Das sei eine gute Nachricht, die zur Erhöhung der Sicherheit für die Beschäftigten beitrage. „Sie machen einen harten Job und fordern zu Recht besseren Schutz ein. Deshalb hoffe ich, dass das Land diese Pläne zügig umsetzt“, so Wehlan.

Keine freie Auswahl bei Impfstoffen

Der Krisenstab des Landkreises hat momentan keine Informationen darüber, ob und wann wieder Termine für das neu eröffnete Impfzentrum in Luckenwalde vergeben werden. Nach wie vor mangelt es an Impfstoff.

Unabhängig davon fragen bereits jetzt viele Bürge nach der Zulassung weiterer Präparate und danach, ob man sich dann einen Impfstoff aussuchen könne. Krisenstabsleiterin Silke Neuling: „Das kann man leider nicht. Das Land gibt vor, welche Impfstoffe in welcher Menge für welche berechtigten Personengruppen zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn wir noch weitere zugelassene Präparate erhalten und dann Impfstoff in ausreichender Menge da ist, wird stets der Impfarzt die passende Auswahl treffen."

Lösungen gesucht

Landrätin Kornelia Wehlan dankt in diesem Zusammenhang den Kommunen, die bereits jetzt nach dezentralen Lösungen zur Fortführung der Impfaktion suchen. „Wenn allen Menschen bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden soll, müssten wir an jedem Tag der Woche rund um die Uhr impfen, um alle zu versorgen. Das wird das Impfzentrum allein nicht leisten können. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns schon jetzt auf den Zeitpunkt vorbereiten, an dem es genug Impfstoff geben wird. Leider ist das im Moment noch Zukunftsmusik.“

Von Margrit Hahn