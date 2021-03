Teltow-Fläming

Teststrategien und Hygienekonzepte sind fester Bestandteil auf dem Weg zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Kreisverwaltung ist da nicht nur mit dem zuständigen Gesundheitsamt gefragt, sondern auch als größter Arbeitgeber in der Kreisstadt selbst. Neue Zahlen zeigen nun, wie die Pandemie die Arbeit in der Verwaltung verändert hat. Auf eine Anfrage des CDU-Politikers Danny Eichelbaum antwortet die Verwaltung, dass im Februar ständig zwischen 150 und 170 Mitarbeiter im Home-Office waren. Vor einem halben Jahr noch undenkbar. Zum Vergleich: Im Oktober befanden sich maximal 20 Mitarbeiter gleichzeitig im Home-Office.

Sieben bestätigte Coronafälle im Kreishaus

Aus derselben Anfrage geht auch hervor, dass nicht klar ist, wie viele Kollegen der Kreisverwaltung bisher selbst von Corona betroffen waren. Demnach gab es seit Ende November sieben bestätigte Coronafälle unter den Angestellten, davon sechs im Dezember und einen im Januar.

Daraufhin wurden rund 30 Mitarbeiter aus dem Kreishaus als Kontaktperson I eingestuft und mussten in Quarantäne. Diese Angaben seien jedoch eine „unvollständige Momentaufnahme“, heißt es in der Antwort von Landrätin Kornelia Wehlan (Linke). Eine korrekte und aussagekräftige Anzahl zu Mitarbeitenden, die bisher unter Corona-Quarantäne standen, gibt es aus mehreren Gründen nicht.

Arbeitgeber erfährt nicht immer von Infektion

Auflisten konnte die Verwaltung in der Anfrage beispielsweise nur Fälle, in denen die betroffenen Mitarbeiter sowohl beim Landkreis arbeiten als auch hier wohnen. Außerdem kann statt eines Quarantänebescheids auch eine normale Arbeitsunfähigkeit-Bescheinigung vom Arzt beim Arbeitgeber abgegeben werden. In solchen Fällen hätte die Personalabteilung von einer Coronavirus-Infektion gar nicht erst Kenntnis bekommen.

Inzwischen gehören auch Schnelltests zum Alltag der Verwaltung. „Natürlich haben wir uns dem Thema Teststrategie zugewandt“, sagt Krisenstabsleiterin Silke Neuling, „auch weil die von uns allen gewünschten Lockerungen Maßnahmen erfordern. Ein schnelles Voranschreiten des Durchimpfens wäre hier jedoch auf jeden Fall nachhaltiger.“ Mitarbeiter, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, zum Beispiel aus dem Bereich Kinderschutz oder der Betreuungsbehörde, sollen in Einklang mit der Impfstrategie des Landes bevorzugt geimpft werden.

Inzidenz: 55,3

Genaue Daten darüber, wie viele Menschen aus Teltow-Fläming bereits geimpft sind, gibt es bis heute nicht. Am Dienstag ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Landkreis auf 4.647 gestiegen. Das sind vier mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken. Sie liegt derzeit bei 55,3. Außerdem wurden am Dienstag insgesamt elf neue Corona-Todesfälle aus Teltow-Fläming gemeldet. Die Zahl der Verstorbenen ist damit auf 163 gestiegen.

Von Victoria Barnack