Coronakrise: Gastronomen zogen vor das Rathaus

Mit 14 leeren Stühlen haben Gastronomen der Region am Mittwoch vor dem Luckenwalder Kreishaus auf ihre schwierige Lage in der Coronakrise hingewiesen. Aufgerufen dazu hatte Yves Lasdinat. Er wollte an die bundesweite „Geisterstuhl-Aktion“in der vergangenen Woche anknüpfen und auch in Luckenwalde ein Zeichen setzen. Seiner Ansicht nach haben Regierende im Land Brandenburg bisher zu wenig Interesse an der Hotel- und Gaststättenbranche gezeigt.

Leere Stühle in den Gaststätten, leere Stühle vor dem Kreishaus. Quelle: Margrit Hahn

Er war enttäuscht, dass nur drei Gastronomen der Einladung zum stummen Protest vor der Kreisverwaltung gefolgt waren. Viele wollten wohl noch abwarten, was Bund und Land zu den Lockerungen im Hotel- und Gastgewerbe sagen würden. Und am Nachmittag kam dann für die Gastronomen die gute Nachricht, dass Gaststätten ab dem 15. Mai unter bestimmten Auflagen wieder öffnen dürfen.

Viele Probleme haben sich in den vergangenen Wochen angestaut

„Ich bin froh über diese Entscheidung und es war gut, dass wir trotzdem diese Geisterstuhl-Aktion ins Leben gerufen haben. Dass die Gaststätten nicht sofort wieder öffnen können, war vorherzusehen“, sagte Lasdinat. Man brauche auch ein wenig Anlauf, schon allein um Waren zu bestellen. „Ich öffne meine kleine Kneipe in der Gartenanlage Erholung erst am 20. Mai und nutze die Schließung noch, um die Küche zu renovieren und den Fußboden neu zu verlegen“, so Lasdinat.

Gaststätten- und Hotelbetreiber Uwe Kuhlmey berichtet, wie es ihm in den vergangenen Wochen ergangen ist. So wollte er in Kolzenburg an seinem Imbiss Würstchen und Getränke verkaufen, jedoch wurde ihm das seitens der Kreisverwaltung nicht gestattet. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Entscheidung hinzunehmen. Als dann aber Mitbewerber ihre Biergärten öffneten, bat er das städtische Ordnungsamt um Klärung. Inzwischen konnte auch er Essen zum Mitnehmen anbieten. Allerdings ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die 27 Hotelzimmer stehen seit Wochen leer. Insgesamt 738 Gästen haben wegen der Coronakrise abgesagt.

Große Verluste in der Hotelbranche

„Ich denke nicht, dass wir das Hotel Ende Mai wieder öffnen dürfen“, befürchtet Kuhlmey. In den vergangenen Wochen wurden fünf große Hochzeiten mit 60 bis zu 120 Personen abgesagt. Nach wie vor wartet er auf das Kurzarbeitergeld für den Monat März.

Noch mehr ärgert ihn aber die Reaktion seiner Hausbank, die ihm keinen Kredit gewähren will. Er hat in den vergangenen Jahren die Hotelzimmer nach und nach auf Vordermann gebracht und investiert. „Ich wurde aufgefordert, eine Wirtschaftsanalyse für die nächsten zwölf Monate zu erstellen“, so Kuhlmey. Sein Unternehmen, dass er in fünfter Generation führt, besteht seit 230 Jahren. Eine solche Situation hat der gelernte Koch noch nicht erlebt.

Abstände in Gaststätten einzuhalten ist „kein Problem“

Auch wenn der Betrieb nun wieder losgeht und der Warenumsatz und das Personal hochgefahren werden, bricht der Umsatz auf Grund der Einschränkungen um 50 Prozent weg. Auch Marcel Krüger, der Chef vom Fuchsbau in Jüterbog ist froh, endlich wieder Gäste empfangen zu können. Schon die Anfangsbestimmungen, als die Gaststätten nur von 11 bis 18 Uhr öffnen durften, hätten Existenzen gefährdet. Marcel Krüger hatte dadurch mehr Unkosten als Einnahmen. Derzeit bietet er Essen außer Haus an und ist froh über jede Bestellung.

Er sieht kein Problem darin, die Abstände in Gaststätten und Biergärten einzuhalten. „Jeder zweite Tisch wird entfernt“, sagt er. Die Mehrwertsteuer für Gaststätten von 19 Prozent auf sieben Prozent zu senken, ist seiner Ansicht nach längst überfällig. Wenn es allerdings auf ein Jahr begrenzt ist, bringe es nicht viel, zumal die Getränke nicht inbegriffen sind.

Marcel Krüger hätte am 15. April gern sein 25-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert, doch auch das fiel ins Wasser.

Gespräch mit den Demonstranten

Die stumme Demonstration und die leeren Stühle wurden von der Kreisverwaltung zuerst sehr skeptisch gesehen. Anfangs sollte der Platz geräumt werden, weil es sich um Privatgelände handelt. Dezernatsleiter Siegmund Trebschuh suchte dann aber das direkte Gespräch mit den Gastronomen. Er betonte, dass die Wirtschaftsförderung des Landkreises Teltow-Fläming heimische Unternehmen unterstützen wolle.

Von Margrit Hahn