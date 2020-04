Coronakrise: Linke spenden Visiere für Pflegeeinrichtungen

Luckenwalde

In Zeiten von Corona werden Schutzausrüstung und Schutzbekleidung dringend benötigt. Auch die Mitglieder des Kreisverbandes und der Kreistagsfraktion der Linken in Teltow-Fläming wollen in der aktuellen Lage das Pflegepersonal unterstützen. Dank Spenden wurden Visiere geordert, die per 3D-Drucker hergestellt wurden. 320 Stück wurden jetzt an Sozialdezernentin Kirsten Gurske (Linke) und an Marco Sell, den Leiter des Rettungsdienstes des Landkreises, übergeben. Der Landkreis wird auch die Verteilung übernehmen.

Spendenaktion

„Ich habe erfahren, dass die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg in Fürstenberg Spuckschutz produziert“, sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende Felix Thier. Daraufhin wurden alle Parteifreunde und Sympathisanten aufgefordert, die Aktion zu unterstützen. Das Parteileben sei durch die Coronakrise in letzter Zeit etwas eingeschlafen. „Wenn man aber zu einer Aktion aufruft, dann machen alle mit“, freut sich Thier. Insgesamt kamen 3700 Euro zusammen und er geht davon aus, dass in den kommenden Tagen noch Spenden hinzukommen. „Davon können weitere Visiere bestellt werden“, fügte Thier hinzu.

Marco Sell (r.), Leiter Rettungsdienst schaut sich das Teil bestehend aus Visier-Halter, Folie und Lochgummi genau an. Quelle: Margrit Hahn

Diese stammen aus einer offenen Werkstatt eines Vereins, der normalerweise jungen Leute für Bildungsprojekte zur Verfügung steht um per 3D-Drucker oder Lasercutter verschiedene Dinge herzustellen. Da derzeit keine Projekte stattfinden, wird die Werkstatt nun genutzt, um Visiere herzustellen, die in unterschiedlichen Bereichen Anwendung finden können. Die Visiere wurden in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Freiwillige überall in der Welt entwickelt und optimiert. Inzwischen konnte der 3D-Prozess in einen industriellen Spritzguss überführt werden. Nur dadurch war es möglich, so große Menge innerhalb kurzer Zeit herzustellen.

Nicht ins offene Messer laufen lassen

„Wir haben in den vergangenen Jahren vieles vergessen. Wir hatten früher fast überall Trennscheiben, in Polikliniken und in öffentlichen Einrichtungen. Diese Visiere jetzt können schützend wirken. Allerdings müssen die Tragezeiten unbedingt eingehalten werden, um nicht das Gegenteil zu bewirken“, sagt Marco Sell. Er versucht in Zeiten wie diesen, den Rettungsdienstmitarbeitern vollumfänglichen Schutz zu bieten. „Wir müssen einen hohen Standard gewährleisten, sonst lassen wir unser gut ausgebildetes Personal ins offene Messer laufen“, fügt Sell hinzu. Momentan hätten die Einsatzkräfte täglich mit drei bis sechs Notfällen zu tun, bei denen der Verdacht besteht, dass dieses sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Insgesamt sei die Zahl der Notfälle im gesamten Landkreis allerdings zurückgegangen.

Sozialdezernentin Kirsten Gurske beim Probetragen eines Visiers. Quelle: Margrit Hahn

Wegen der überhöhten Preisen von Schutzmasken muss Sell schlucken. „Ich habe an manchen Tagen nur damit zu tun, die bis zu 100 E-Mails auf seriöse Angebote zu prüfen. Nicht nur, dass Masken viel zu teuer sind, die Qualität ist oft mangelhaft“ sagte er. Nach jetzigem Stand sei man noch zwei Monate handlungsfähig. „Trotzdem sind wir froh, dass wir diesen Schutz noch bieten können“, so Sell. Insgesamt sind im Landkreis 19 Rettungswagen, vier Notarzteinsatzfahrzeuge und zwei Krankeneinsatzfahrzeuge unterwegs. „Die Belegschaft ist sehr leistungsfähig und zieht mit“, lobte Sell.

Kirsten Gurske will sehen, welche Personengruppen mit den Visieren versorgt werden können. „Wir werden den Bedarf in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern erfragen“, berichtete sie.

