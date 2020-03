Coronavirus: Luckenwalder Gymnasiasten stellen Desinfektionsmittel selbst her

Luckenwalde

Aus Angst vor dem Coronavirus decken sich viele Menschen derzeit mit Desinfektionsmittel ein. Mit drastischen Folgen: Die Sterilisationsmittel sind vielerorts seit Wochen ausverkauft. Schüler des Luckenwalder Friedrich-Gymnasiums haben in der Chemie-AG jetzt kurzerhand selbst eine Lösung zur Desinfektion hergestellt.

Die Idee dazu kam Ex-Chemielehrer Christoph Vogt schon in der vergangenen Woche. „Dann habe ich in der MAZ gelesen, dass Apotheker Gordon Rosch schneller war. Er hat uns ein bisschen die Show gestohlen“, sagt Vogt lachend. Allerdings bietet die Burgwallapotheke in Luckenwalde das Desinfektionsmittel zum Verkauf an, während die Schüler der ihr „Anticoro“ nur für den eigenen Gebrauch zusammenmischen.

Chemielehrerin Stefanie Beelitz (r.) erklärt die Vorgehensweise. Quelle: Margrit Hahn

„Ich stelle euch zwei Varianten vor. Ihr könnt entscheiden, welche davon für euch in Frage kommt“, sagt Vogt den Schülern. Er war selbst Chemielehrer am Friedrich-Gymnasium, bevor er 2009 in den Ruhestand ging. Die Chemie-AG wurde vor vier Jahren von Chemielehrerin Stefanie Beelitz ins Leben gerufen. Christoph Vogt war früher ihr Chemielehrer. Heute leiten sie gemeinsam die Arbeitsgemeinschaft.

Die Zutaten für das Desinfektionsmittel stehen bereit Quelle: Margrit Hahn

Stefanie Beelitz hat die Grundzutaten aus den Beständen der Schule sowie kleine Fläschchen und Etiketten mit dem Namen „Anticoro“ vorbereitet. „Ihr könnt das Mittel auch umbenennen.“ Bevor es an das Mischen geht, werden alle Bestandteile unter die Lupe genommen und die entsprechenden Formeln aufgestellt. Dann müssten die Chemikalien im richtigen Verhältnis gemischt werden.

Vorsicht beim Umgang mit Wasserstoffperoxid

Variante Eins besteht aus Iso-Propanolen, Glycerol, Wasserstoffperoxid und demineralisiertem, sterilisiertem Wasser. Variante Zwei aus Ethanol, Glycerol, Wasserstoffperoxid und demineralisiertem, sterilisiertem Wasser. „Vorsicht beim Umgang mit Wasserstoffperoxid. Das schädigt die Haut und ist sehr aggressiv. Es wird auch gern von Terroristen genutzt. Als dreiprozentige Lösung ist es aber unbedenklich. In der Form verwenden es Mediziner auch in ihren Praxen “, erklärt Vogt.

AG Chemie vom Friedrich Gymnasium stellt Desinfektionsmittel gegen Corona her Quelle: Margrit Hahn

Eine halbe Stunde später hält jeder Schüler ein kleines Röhrchen Desinfektionsmittel in der Hand, dass allerdings nicht sofort verwendet werden sollte, sondern noch einige Stunden ruhen muss. Auf den meisten klebt das Etikett „Anticoro“.

Später lassen sich Farb- und Duftstoffe oder sogar Glitzer beimischen

„Ich lasse das Fläschchen ein paar Tage stehen und werde es bei Bedarf benutzen. Es hat Spaß gemacht, das Desinfektionsmittel herzustellen. Es war sehr interessant“, sagt Valentin Welzel aus der 11. Klasse. Das Thema Desinfektionsmittel soll in der kommenden Woche weiter ausgebaut werden. Stefanie Beelitz schlägt vor, dann zusätzlich Farb- oder Duftstoffe zu verwenden. „Man könnte auch Glitzer mit reinmischen“, verspricht die Chemielehrerin.

An der Tafel steht das Rezept. Quelle: Margrit Hahn

„Eigentlich hat das hier weniger mit Chemie zu tun. Denn wir haben ja keine Stoffe verändert, sondern nur zusammengemischt“, erklärt Vogt. Den Schülern der 7. bis 12. Klasse, die freiwillig nach dem Unterricht an der AG teilnehmen, hat es trotzdem gefallen.

Siebenklässler Anton Schrader ist der Jüngste in der Runde. Die AG ist eigentlich erst ab Klasse 8 gedacht. Doch da er sich sehr für Chemie interessiert, hatte ihm Stefanie Beelitz angeboten, schon mal reinzuschnuppern.

Beim nächsten Mal Geheimtinte

„Wir haben eine Whatsapp-Gruppe gegründet und in der können die Schüler auch ihre Wünsche äußern, was wir machen wollen“, sagt Stefanie Beelitz. So steht für die nächsten Wochen die Herstellung von Geheimtinte auf dem Programm.

Kim Wilhelm aus der Klasse 9b: Genaues Augenmaß ist nötig. Quelle: Margrit Hahn

Doch erstmal befassen sich die elf Chemie-Interessierten weiterhin mit Desinfektionsmittel, das derzeit überall ausverkauft ist. Christoph Vogt berichtete von einer Apotheke, die Desinfektionsmittel nicht wie sonst für 4,95 Euro, sondern für 32 Euro verkauft. Stefanie Beelitz hat von einem Arzt erfahren, dass Mittel, die in den Praxen benötigt werden, aufgrund des Coronavirus inzwischen 20-fach teurer geworden sind.

Von Margrit Hahn