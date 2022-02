Dahlewitz

Erst öffneten die Täter zwischen Freitagabend und Montagvormittag den Zaun eines Firmengeländes in Dahlewitz. Danach entwendeten sie einen weißen Mercedes Sprinter. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Lesen Sie auch

Vermisste Milina: Was wir wissen

Enkeltrick: So schützen Sie sich

Polizeibeamten kümmerten sich um die Spurensicherung auf dem Areal. Sie nahmen eine Anzeige zu diesem Diebstahl auf und schrieben den Transporter zur Fahndung aus.

Ludwigsfelde: Elektroroller aus Keller entwendet

Kriminelle haben sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde verschafft.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie stahlen einen schwarzen Elektroroller des Herstellers Ninebot Tech. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Blankenfelde: Yamaha verschwindet über Nacht

In der Nacht zum Montag wurde im Jünsdorfer Weg in Blankenfelde ein schwarzes Leichtkraftrad Yamaha gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Beamte sicherten Spuren, nahmen eine Anzeige auf und veranlassten die Fahndung nach dem Krad.

Luckenwalde: Dach von VW beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Montag das Dach von einem Volkswagen. Der Pkw befand sich zur Tatzeit in der Bahnhofstraße in Luckenwalde. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZonline