Dahme

Radler leben gefährlich auf der Landesstraße L 71 zwischen Dahme und dem Ortsteil Zagelsdorf. Sie müssen sich den Verkehrsraum mit den Autos teilen. Darum wird ein Radwegebau diskutiert. Die Stadtverordneten haben die Amtsverwaltung kürzlich beauftragt, die Möglichkeit eines Radwegebaus sowie die Fördermöglichkeiten zu prüfen. Allerdings soll der Radweg nicht direkt entlang der L 71 sondern über alte Feldwege oder alternative Trassen führen. „Für den Radwegebau entlang der Landesstraße ist die Stadt Dahme nicht zuständig“, so Amtsdirektor David Kaluza (parteilos). Den Umweg über touristische Wege hält er für „überschaubar“. Rico Oppitz (Grüne/B90) hätte dennoch gerne „einen Radwegebau auf direktem Weg“ prüfen lassen.

Frank Donath (die Linke) warb ebenfalls für einen Radweg parallel zur Landesstraße und beantragte, den Prüfungsauftrag entsprechend zu erweitern. Sein Antrag wurde abgelehnt. Schon im Februar dieses Jahrs wurde ein ähnlicher Antrag der Fraktionen WLL/Grüne/B90 in der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt. Den jetzt von den Fraktionen FWG/CDU, SPD und WGDU eingereichten und beschlossenen Antrag bezeichnet Hans-Georg Nerlich (WLL) deshalb als „billige Kopie unseres Antrags vom 25.Februar dieses Jahrs“.

„Es wird sich nicht viel geändert haben“

Rico Oppitz ist gegen eine Prüfung: „Die Eigentümer sind sicherlich die gleichen wie vor elf Jahren. Und auch an den hohen Kosten des Radwegebaus wird sich nicht viel geändert haben.“ Er favorisiert den direkten Weg entlang der Landesstraße zwischen beiden Orten. Die Verwaltung hatte zu bedenken gegeben, dass ein Radweg entlang der L 71 selbst bei 90-prozentiger Förderung kostentechnisch nicht vertretbar sei. „Wir müssen auch die Eigenanteile der Stadt Dahme im Blick haben“, so der Bürgermeister Thomas Willweber (Freie Wähler). „Die jetzt zu prüfende Wegeführung könnten wir mit geringen Kosten realisieren.“ Zagelsdorfs Ortsvorsteher Dietmar Kühne wünscht sich „eine Lösung, die finanzierbar ist. Wenn diese ähnlich ist, wie die Anbindung an den Fasanerieweg, dann wäre das super. Wichtig ist, dass wir die Sicherheit unserer Bürger, vor allem der Kinder erhöhen, die jetzt mit ihren Fahrrädern die Landstraße benutzen müssen“.

Von Andreas Staindl