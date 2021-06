Dahme: Reinigung der Schlossruine für Feste

Dahme

Feiern in der Schlossruine in Dahme ist längst kein Geheimtipp mehr. Doch monatelang war das wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Entsprechend schlecht ist der optische Zustand des Schlosses im Moment. Vor allem Wildtauben haben das historische Objekt stark verunreinigt. Vogelschutznetze wurden schon angebracht (die MAZ berichtete).

Jetzt sollen noch die laut Verwaltung „erheblichen Verschmutzungen“ etwa durch Tauben-Kot beseitigt werden. Rund 10 000 Euro kosten die Reinigungsarbeiten. Geld, das im Haushalt der Stadt Dahme nicht eingeplant ist. Die Stadtverordneten haben die Bereitstellung der finanziellen Mittel aus Einsparungen der Kreisumlage beschlossen während ihrer letzten Sitzung.

Zustand verschlechterte sich während der Corona-Schließzeit

Der Bürgermeister Thomas Willweber (Freie Wähler) hatte zuvor dafür geworben: „Ohne Reinigung können wir die Räume in der Schlossruine nicht vermieten.“ Er verwies auf den langen und nicht kontrollierten Leerstand, während dem sich die Tauben sehr stark in der rustikalen Veranstaltungsstätte ausgebreitet hatten: „Ohne die lange Schließzeit wäre der Zustand längst nicht so schlecht.“ Den Tauben kam die Ruhe im Objekt offenbar gelegen.

„So viele Tauben wie während der vergangenen Monate gab es noch nie in der Schlossruine“, sagt Marco Dastig (Freie Wähler). Bis zu sechs Tauben seien es ihm zufolge gewesen, die inzwischen mit Hilfe eines Schädlingsbekämpfers gefangen wurden.

Zehn Veranstaltungen für den Sommer geplant

„Allerdings“, ergänzt der Ortsvorsteher, „hat sich noch immer eine Taube in der Ruine verirrt. Es ist schwierig, ein so großes Gebäude taubenfrei zu halten. Das kürzlich angebrachte Schutznetz hat schon etwas gebracht.“

Für das Schließen noch vorhandener Schlupflöcher und das Fangen verirrter Tauben könnten laut Verwaltung weitere Gelder nötig werden. Im Gegenzug jedoch würde die Stadt Dahme künftig finanzielle Mittel für aufwendige Reinigungen sparen. Zehn Veranstaltungen sind derzeit während der kommenden Sommermonate in der Schlossruine in Dahme geplant. Die Hälfte dieser Veranstaltungen sind Hochzeiten.

Von Andreas Staindl