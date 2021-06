Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming: Bauarbeiten auf den Gleisen

Dahmeland-Fläming

Wegen Arbeiten am elektrischen Stellwerk ändern sich von Freitagabend bis Montagnacht die Fahrtzeiten der Linien S 25 und S 26. Die beiden Linien fahren von Teltow Stadt bis Alt-Reinickendorf zehn Minuten früher und von Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik bis Tegel sieben Minuten früher. In der Gegenrichtung fahren die Züge nach Teltow Stadt in Osdorfer Straße etwa eine Minute früher ab. Die S 26 fährt zudem von Teltow Stadt bis Potsdamer Platz zehn bis elf Minuten früher ab. Eine weitere kleine Änderung gibt es für die S 25 in der nächsten Woche in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch. Fahrgäste der S 25 müssen wegen Arbeiten an einer Weiche in beiden Fahrtrichtungen in Lichterfelde Süd umsteigen, denn die Weiterfahrt erfolgt nach jeweils zwei Minuten vom gegenüberliegenden Gleis. Außerdem fährt die S-Bahn von Teltow Stadt bis Lichterfelde Süd zwei Minuten früher. In Osdorfer Straße fährt die S 25 nach Lichterfelde Süd etwa eine Minute früher ab.

Fahrplanänderungen im Regionalverkehr

Im Regionalverkehr ist unter anderem der RE 5 von Bauarbeiten betroffen. Noch bis diesen Sonntag fahren einzelne Züge dieser Linie in verschiedenen Abschnitten zwischen Stralsund sowie Rostock und Wünsdorf-Waldstadt bis zu 48 Minuten später. Bis 30. Juni, jeweils montags bis freitags, in der Zeit zwischen 15.45Uhr und 17 Uhr, verspätet sich die Abfahrt des RE 5 von Luckau bis Wünsdorf-Waldstadt um bis zu 13 Minuten.

Rund um den Flughafen BER gibt es erneut einige Veränderungen in den Fahrplänen, so auch beim RE 7 und der RB 14 in den Nächten am Montag, Dienstag und Mittwoch. Die Züge enden abweichend in Flughafen BER am Terminal 5 und der Halt in Terminal 1-2 entfällt somit. Am 21. Juni erreicht der Zug den Flughafen BER am Terminal 1-2 zudem 19 Minuten später. Am 22. Juni wird der RE 7 von Berlin Ostkreuz über Flughafen BER – Terminal 5 bis Blankenfelde umgeleitet und umgekehrt. Auch hier entfällt also der Halt in Terminal 1-2.

Schienenersatzverkehr zwischen BER und Königs Wusterhausen

Arbeiten zwischen Bestensee und Königs Wusterhausen sorgen für Zugausfälle auf der Strecke der RB 22. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wird der Zug vom Flughafen BER bis Königs Wusterhausen durch einen Bus ersetzt. Der Bus erreicht Königs Wusterhausen 17 Minuten später als der ausfallende Zug. Auch in entgegengesetzter Richtung wird der RB 22 von Königs Wusterhausen bis zum BER durch einen Bus ersetzt, wobei der Schienenersatzverkehr in Königs Wusterhausen 17 Minuten früher losfährt, um am Flughafen BER den Anschluss an den planmäßig abfahrenden Zug nach Potsdam zu ermöglichen.

Bauarbeiten bei der RB 24

Fahrgäste der RB 24 müssen zwischen 3.45 Uhr und 4.15 Uhr damit rechnen, dass am Dienstag der Zug von Flughafen BER – Terminal 1-2 bis Königs Wusterhausen zehn bis elf Minuten früher abfährt. Am Mittwoch beginnt der Zug zur selben Zeit abweichend am Flughafen BER am Terminal 5 und hält daher nicht am Terminal 1-2.

Von MAZonline