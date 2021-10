Pünktlich zum Wochenende stellt sich freundliches Spätherbstwetter ein. Der vor einer Woche für dieses Wochenende in Aussicht gestellte Vollherbst mit Wind, Regen und kühlen Temperaturen bleibt uns somit erst einmal erspart, sagt MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs.

Goldenes Oktoberwetter am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

