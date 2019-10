Dahmeland-Fläming

In den kommenden Tagen stehen bei der Bahn in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald wieder Baustellen an. An folgenden Stellen kommt es zu Behinderungen:

S-Bahn S 8 und S 9

In der Nacht von Donnerstag, 7. November, zu Freitag, 8. November, von 22 bis 1.30 Uhr fahren keine S-Bahnen zwischen Berlin-Baumschulenweg und Treptower Park. Die S 8 entfällt in dieser Zeit zwischen Grünau und Treptower park, statt dessen fahren zusätzliche Züge der S 46 zu den gleichen Abfahrtszeiten wie die S 8 zwischen Grünau und Tempelhof. DieS 9 entfällt ebenfalls zwischen Treptower Park und Schönefeld, stattdessen fahren zu den gleichen Abfahrtszeiten zusätzliche Züge der S 45 zwischen Schönefeld und Tempelhof.

Regionalexpress RE 2

Der RE-2-Zug aus Berlin, der um 1.21 Uhr in Königs Wusterhausen ankommt, hält in den Nacht vom 4. zum 5. November nicht auf der Stadtbahn zwischen Zoo und Ostbahnhof, dafür aber Jungfernheide und Gesundbrunnen. Gleiches gilt für den Zug nach Berlin, der um 0.07 Uhr in Königs Wusterhausen abfährt.

Regionalexpress RE 3

Der RE 3 entfällt in den Nächten von Mittwoch, 6. November, zu Donnerstag, 7. November, und Donnerstag, 7. November, zu Freitag, 8. November, jeweils von 19.30 bis 8.30 Uhr zwischen Berlin-Hauptbahnhof oder Südkreuz und Ludwigsfelde. Fahrgäste werden gebeten, die S 25 bis oder ab Teltow-Stadt zu benutzen. Von dort aus verkehren Ersatzbusse nach Ludwigsfelde. Der Zug, der planmäßig um 1.41 Uhr in Jüterbog ankommen würde, verspätet sich zudem um 50 Minuten. In den gleichen Nächten entfällt auch der RE 5 zwischen Südkreuz und Rangsdorf. Fahrgäste werden gebeten, den RE 7 zu benutzen. In den Morgenstunden verkehren zwei Ersatzbusse von Rangsdorf nach Blankenfelde, dort gibt es Anschluss an die S 2.

Regionalbahn RB 24

Bei der RB 24gibt es von Freitag, 2. November, bis Dienstag, 5. November, jeweils von 7 bis 18.45 Uhr Ersatzverkehr zwischen Königs Wusterhausen und Brand Tropical Islands. Die Busse erreichen Brand oder Königs Wusterhausen allerdings 47 bis 52 Minuten später als der Zug.

Von MAZonline