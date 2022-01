Das Lächeln hinter der Maske: Das sagen Menschen aus Luckenwalde und Jüterbog zum Masketragen

Jüterbog/Luckenwalde

Seit fast zwei Jahren heißt es in den meisten Innenräumen: Maske auf. Das gilt in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen, aber auch bei den meisten Zusammentreffen im privaten oder dienstlichen Bereich. Vor allem bei Dienstleistern fehlt dadurch aber ein wichtiges Mittel bei der nonverbalen Kommunikation, denn der größte Teil der Mimik wird durch die Maske abgedeckt. Die MAZ hat sich daher auf die Suche nach den Lächeln hinter der Maske gemacht und gefragt, wie die Menschen mit der Einschränkung umgehen und was die Schwierigkeiten sind.

Thomas Schramm: Mit Maske denkt man an die Gemeinschaft

Thomas Schramm aus Kloster Zinna - mit Maske Quelle: Frank Neßler

Mit dem Tragen von Masken zum Schutz vor dem Corona-Virus hat sich Thomas Schramm in den zurückliegenden Monaten ganz gut abgefunden. „Irgendwo müssen wir ja in der Pandemiebekämpfung ansetzen, um den ganzen Mist mal irgendwann in den Griff zu kriegen“, sagt der Mann aus Kloster Zinna. Er ist der Meinung, dass, wenn jeder ein kleines Stückchen sich daran beteiligt und mitmacht und nicht bloß an sich selber denkt, die ganze Sache schneller überwunden werden kann. Er mahnt an, das große Ganze – die Gemeinschaft - nicht aus den Augen zu verlieren. „Egoismus ist kacke, damit kommen wir nicht weiter“, hat Thomas Schramm eine ganz klare Meinung.

Daniela Knuth-Dymke: Positives überwiegt bei den Masken

Daniela Knuth-Dymke - mit Maske Quelle: Frank Neßler

Mit dem Tragen von Masken in der Pandemie ist Daniela Knuth-Dymke von Beginn an ganz gut klar gekommen. Sie hatte jedenfalls noch keine Probleme damit. Im Gegenteil: Nach ihren Worten ist das Tragen der medizinischen Masken sogar von positiven Effekten begleitet. Dies hat sie in den vergangenen Monaten festgestellt. „Ich empfinde das Tragen von Masken eigentlich sogar als ganz angenehm“, sagt die junge Frau aus Ruhlsdorf, die als Buch- und Schreibwarenverkäuferin in einem Luckenwalder Fachgeschäft tätig ist, „ich bin in jüngster Zeit weniger krank gewesen und habe mich an das Tragen von Masken gewöhnt.“ Eine schnelle Abschaffung der Maskenpflicht ist deshalb für Daniela Knuth-Dymke auch aktuell nicht unbedingt ein Thema.

Nadine Tolksdorf: Fühle mich geschützt mit Maske

Nadine Tolksdorf, lebt in Luckenwalde - mit Maske Quelle: Frank Neßler

Als Grundschullehrerin musste Nadine Tolksdorf gleich von Beginn der Pandemie an eine Maske tragen. „Ich fand das auch sehr gut“, sagt sie, „ich habe mich dadurch geschützt gefühlt.“ Mittlerweile gehören aber auch für die Grundschullehrerin Masken zum Alltag. Da nerven sie allerdings manchmal ein wenig, so Nadine Tolksdorf. Richtig daran gewöhnt hat sie sich nämlich in den vergangenen beiden Jahren nicht. Als Beispiel nennt sie das Einkaufengehen. „Da ist man unterwegs und dann fällt einem plötzlich ein, so ein Mist, jetzt habe ich die Maske vergessen“, sagt Nadine Tolksdorf. Masken sind für sie grundsätzlich eine gute Lösung, denn „einfacher kann man sich nicht schützen.“

Nancy John: Masken sind kein Problem

Nancy John aus Jüterbog - mit Maske Quelle: Frank Neßler

Gut klar kommt Nancy John seit fast zwei Jahren mit dem Tragen von Masken. „Man hat sich dran gewöhnt“, sagt die Jüterbogerin. Für sie und ihre drei Kinder stellt das Tragen von Masken in den vergangenen Monaten überhaupt kein Problem dar. Es hat sich eine Routine entwickelt. „Für uns ist es gang und gebe, eine Maske aufzusetzen“, erklärt sie. Die Jüterbogerin kann dabei durchaus auch noch eine ganze Weile mit den Masken leben. Schon als reine Vorsichtsmaßnahme, um sich vor einer Erkrankung zu schützen. „Eine Maske ist immer noch besser, als sich mit dem Virus anzustecken, krank zu werden und am Ende vielleicht auf einer Intensivstation zu landen“, erklärt Nancy John.

Norbert Reichert: Masken sind ein bisschen belastend

Norbert Reichert aus Jüterbog - mit Maske Quelle: Frank Neßler

Die Masken sind zwar im Alltag ein bisschen belastend, so der Jüterboger Norbert Reichert, aber wahrscheinlich sind sie die einzige Möglichkeit, das gefährliche Virus erstmal von sich und anderen fernzuhalten. „Wo es gefordert wird, da setze ich die Maske auf“, erklärt der Jüterboger, „vielleicht bis irgendwann.“ Obwohl er mit dem Tragen von Masken keine Probleme hat und immer gut Luft bekommt, hofft Norbert Reichert, das vielleicht noch in diesem Jahr die Maskenpflicht wieder abgeschafft wird. „Viele rennen ja jetzt schon ohne Maske herum, und das ärgert mich. Das finde ich nicht in Ordnung, das ist gegenüber anderen Menschen nicht verantwortungsbewusst“, sagt der Jüterboger.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Cindy Göritz: Masken stören mich nicht

Cindy Göritz aus Altes Lager mit Maske Quelle: Frank Neßler

Nur zu Beginn der Maskenpflicht vor fast zwei Jahren hatte Cindy Göritz aus Altes Lager so ihre Probleme, sich an das Tragen einer Maske zu gewöhnen. Dies ist jetzt jedoch schon etwas länger her. Es hat sich eingespielt. „Heutzutage ist es eher so, dass ich, wenn ich ein Geschäft betrete, immer gleich denke, hast du deine überhaupt Maske auf“, sagt die Reiseverkehrskauffrau. Im täglichen Leben stört sie der Gebrauch von Masken mittlerweile kaum noch. Es gibt jedoch eine Einschränkung. „Auf Arbeit möchte ich jedoch nicht acht Stunden lang mit einer Maske sitzen müssen“, gibt Cindy Göritz zu, „aber das muss ich zum Glück auch nicht, denn es gibt ja die tolle 2G-Regelung.“

Horst Steinbrenner: Masken sind unpraktisch

Horst Steinbrenner aus Jüterbog - mit Maske Quelle: Frank Neßler

Eine unpraktische Lösung ist das Tragen von Masken für Horst Steinbrenner. Vor allem im Alltag bereiten sie ihm Probleme. „Ich trage ein Hörgerät, eine Brille und noch die Maske“, sagt er. Es gab bereits unangenehme Begleiterscheinungen. „Ich habe beim Abnehmen der Maske sogar schon mein Hörgerät verloren“, berichtet der Jüterboger, der vor zwölf Jahren von Potsdam in den Fläming zog. Auch seine Brille ist bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Deshalb plädiert Horst Steinbrecher für eine schnellstmögliche Abschaffung der Maskenpflicht. „Ich wünsche mir, dass es bald mit dem Tragen von Masken zu Ende geht“, sagt er

Mark Puder: Masken endlich in die Tonne treten

Mark Puder (Luckenwalde) - mit Maske Quelle: Frank Neßler

Der Luckenwalder Feuerwehrmann Mark Puder hadert mit dem Tragen der Maske. Er wählt deutliche Worte. „Von mir aus könnten die Masken endlich in die Tonne getreten werden. Und zwar für alle“, sagt Puder. Er will überall endlich wieder die Menschen hinter den Masken sehen. Besonders die sozialen Kontakte haben für ihn durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie in den zurückliegenden Monaten stark gelitten. „Gerade für die Kinder, und ich habe drei davon, ist die Zeit gerade nicht leicht“, erklärt Puder. Deshalb seine deutliche und unmissverständliche Forderung: „Die Maskenpflicht muss endlich weg.“

Von Frank Neßler