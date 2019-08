Luckenwalde

Rot ist seit Jahrzehnten die tongebende Farbe auf der Karte des Wahlkreises 24 (Teltow-Fläming II). Am 1. September könnte sich das zum ersten Mal im 21. Jahrhundert ändern. Zumindest wenn man den Prognosen Glauben schenkt.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD könnte es werden, sagen Statistiker. Wie der Kampf ausgeht, entscheiden die Wähler aus Luckenwalde, Jüterbog, dem Amt Dahme und Niedergörsdorf. Sie dürfen sich bei der Landtagswahl zwischen sieben Direktkandidaten entscheiden.

Das sind die Kandidaten im Wahlkreis 24:

Zur Galerie Im Wahlkreis 24 – Teltow-Fläming II – treten sieben Kandidaten zur Landtagswahl an. Sie hoffen für den 1. September auf genug Stimmen, um ins Potsdamer Parlament einzuziehen.

Nur einer von ihnen stand schon 2014 auf der Liste im Wahlkreis 24. Erik Stohn hat es in den fünf Jahren weit gebracht – bis zum Generalsekretär der SPD im Land. Damit tat er es quasi seiner Vorgängerin gleich. 2004 und 2009 holte Kornelia Wehlan (Linke) die meisten Stimmen. Auch sie hat es weit gebracht – bis zur Landrätin.

AfD wird zur größten Konkurrenz

Nun will Stohn ihr noch eine Sache gleichtun: Das Direktmandat verteidigen. Streitig machen könnte ihm das vor allem die AfD, namentlich Birgit Bessin. Die 41-Jährige trat zur Landtagswahl 2014 noch im Norden des Kreises an, hat aber immerhin auch schon fünf Jahre Erfahrung als Abgeordnete im Landtag.

Die Prognosen sagen ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden voraus. Bei der Europawahl im Mai trennten die SPD und die AfD weder in Jüterbog noch in Luckenwalde ein ganzer Prozentpunkt. Auch an den Wahlurnen in Niedergörsdorf und im Amt Dahme hatten diese beiden Parteien stets die Nase vor allen anderen.

Kandidaten mit viel Erfahrung und Bekanntheit

Dabei sind auch alle weiteren Kandidaten im Wahlkreis 24 weder unbekannt in der Region noch unerfahren als Politiker. Linken-Kandidat Felix Thier ist seit vielen Jahren im Kreistag und dem Luckenwalder Stadtrat tätig. Mehr Erfahrung in Sachen Kommunalpolitik hat nur Konkurrent und Niedergörsdorfs Ex-Bürgermeister Wildfried Rauhut ( BVB/ FW).

FDP-Kandidatin Jovita Galster-Döring ist Ortsvorsteherin von Hennickendorf. Klaus-Peter Gust von den Grünen kann ebenfalls auf eine Karriere als Gemeindevertreter und inzwischen auch Kreistagsmitglied zurückblicken. Ein politisch unbeschriebenes Blatt ist nur der CDU-Kandidat Felix Menzel. Er hat sich bisher als erfolgreicher Ringer einen Namen gemacht.

Von Victoria Barnack