Das war das Jahr 2019 in Luckenwalde

Luckenwalde

Das waren die wichtigsten Ereignisse in der Kreisstadt Luckenwalde im nun ablaufenden Jahr 2019.

Zur Galerie Viele Baustellen, wichtige Wahlen und ein Großbrand: So vielfältig war das Jahr 2019 in Luckenwalde.

Januar: Das Luckenwalder Fleisch- und Wurstwarenwerk wird verkauft und von einer Golßener Firma übernommen. Die 75 Mitarbeiter fühlen sich hintergangen, denn im Februar wird schließlich der Luckenwalder Standort gänzlich geschlossen.

Februar: Die Stadt Luckenwalde und der Eigentümer des Parkhauses am Kreishaus schließen einen Vertrag:Dank eines Zuschusses von 3000 Euro pro Monat dürfen ab Februar alle Autofahrer 90 Minuten lang kostenlos in dem Parkhaus parken.

März: Die evangelische Kita zieht am 1. März in ihren Neubau von der Dahmer in die Neue Baruther Straße. Lange saßen Kinder und Erzieher auf gepackten Kisten: Die Betriebserlaubnis gab es erst in letzter Minute.

April: In der Puschkinstraße stürzen Teile einer Industrieruine ein. Zeugen hatten zuvor Kinderstimmen gehört. Erst nach mehreren Stunden gaben die Rettungskräfte Entwarnung. In Luckenwalde entbrennt daraufhin eine Diskussion über die vielen Brachen.

Mai: Am 26. Mai ist großer Wahltag. Insgesamt sind in Luckenwalde und den beiden Ortsteilen Frankenfelde und Kolzenburgrund 18.200 Einwohner bei der Kommunalwahl (ab 16 Jahren) und 17.800 Bürger bei der Europawahl wahlberechtigt.

Juni: Mit den Sommerferien startet die Badesaison. Im Freibad Elsthal dürfen Kinder unter 18 Jahren in dieser Zeit kostenlos baden. 4840 Minderjährige nutzen die Chance.

Juli: Das Luckenwalder Tierheim „Am Bürgerhof“ feiert Jubiläum. Seit 25 Jahren kümmern sich Leiterin Waltraud Lenz und ihre Kollegen ehrenamtlich um das Wohl der Tiere.

August: Die Abrissarbeiten am Ehrenhain beginnen. Das Areal wird für 780.000 Euro umgestaltet. Künftig sollen unter anderen neue Bänke und Sportgeräte zum Verweilen einladen.

September: Luckenwaldes Leichtathleten bekommen endlich ihre lang ersehnte Tartanbahn. Im September ist Baustart im Seelenbinder-Stadion.

Oktober: Es ist ein riesiges Problem in der Kreisstadt: Vielerorts fehlen Parkplätze. Die Stadtverordneten diskutieren nun über ein neues Konzept, um den vorhandenen Raum optimal auszunutzen.

November: Die Jugend und ihre Unterstützer feiern am 22. November die erste Ü16-Party im Waldidyll. Sie hatten monatelange dafür gekämpft, unter anderem mit einer Unterschriftenaktion.

Dezember: Die Stadt erhöht die Standgebühren auf dem Wochenmarkt und reagiert damit auf die sinkende Zahl der Händler. Die Neuerung gilt ab Januar 2020.

Von Victoria Barnack