Foodtruck-Chef sammelt Spenden für Australien

Luckenwalde

„ Australien hat mir so viel gegeben“, sagt David Bode, „das ist meine Chance, einen Teil zurückzugeben.“ Den Luckenwalder kennen viele Menschen als Inhaber des „Deiner Foodtruck“. Im markant gelben US-Schulbus verkauft er Burger, Hotdogs und selbst gemachte Pommes Frites. Der Jungunternehmer hat nun einen Tag lang auf seine Einnahmen verzichtet und spendet sie für Tiere in abgebrannten Gebieten von Australien.

Der gelbe Schulbus von David Bode ist unverkennbar. Quelle: Margrit Hahn

Down Under wüten seit mehreren Monaten schwere Buschfeuer. Vor allem die Ostküste ist betroffen. Experten schätzen die Zahl der im Feuer gestorbenen Tiere auf mehrere Milliarden, darunter auch zahlreiche Koalas und Kängurus, die es nur in Australien gibt.

„Uneingeschränkte Gastfreundschaft“

„Zu Australien habe ich eine ganz besondere Verbindung“, erzählt der Luckenwalder David Bode. Sein Bruder reist derzeit über den Inselkontinent, ganz klassisch als Backpacker. Außerdem wohnen mehrere Verwandte des Luckenwalders seit fast 20 Jahren Down Under.

„Auch habe ich fast ein Jahr lang in Australien verbracht“, erzählt der junge Gastro-Unternehmer. In Melbourne im Süden des Landes habe man ihn freundlich aufgenommen. „Uneingeschränkte Gastfreundschaft“, sagt er, „das ist es, was Australien für mich ausmacht.“

Wildtierretter Simon Adamczyk trägt einen Koala aus einem brennenden Wald in der Nähe von Cape Borda auf Kangaroo Island. Quelle: David Mariuz/AAP/dpa

David Bode zog es, wie viele andere Menschen, direkt nach dem Abitur auf die Südseite des Globus. Knapp ein Jahr lang lernte er die Offenheit der Einwohner kennen.

Egal ob gebürtige oder eingewanderte Australier: „Überall wird man mit offenen Armen empfangen“, sagt der Luckenwalder, „denn viele steckten selbst einmal in der Situation, in ihren Platz dort finden zu müssen. Nun kann ich mich zumindest ein bisschen bei den Australiern revanchieren.“

„Einzigartige Tierwelt“

Während seines Australien-Abenteuers vor mehr als zehn Jahren hat Bode die Ostküste bereist und sich sein Geld in einem Supermarkt verdient. „Natürlich habe ich in dieser Zeit auch die einzigartige Tierwelt Australiens kennengelernt“, erzählt er. In Reservaten hat er die seltenen Arten hautnah erleben können.

Viele Kängurus sind bei den verheerenden Brände ums Leben gekommen. Dieses wurde von einem Feuerwehrmann gerettet. Quelle: Bureau of Land Management via USDA Forest Service/AP

David Bode hat deshalb alle Einnahmen vom vergangenen Freitag gespendet. Über die sozialen Netzwerke hat er seine Fans über die Aktion informiert – und die kamen in Scharen. „Die Resonanz war enorm“, sagt er. 540 Euro kamen zusammen.

Mit einem so großen Erfolg hätte er nicht gerechnet. Bode hat sie bereits an „Animals Australia“ gespendet. Der Organisation schickt Tierärzte und andere Helfer in die von den Buschbränden geplagten Gebiete.

Spendenbüchse steht weiter am Foodtruck

Bei der einen Spende soll es aber nicht bleiben. Alle Einnahmen kann Bode zwar nicht dauerhaft entbehren. Doch die „Koala-Spendenbox“ in Burgerform steht jetzt immer bereit, direkt neben Limonaden sowie Salat und Saucen für Burger und Hotdogs. Viele Kunden werfen freiwillig Kleingeld rein. „Diese Spenden sollen an eine andere Hilfsorganisation gehen“, sagt Bode.

Mindestens diese Woche noch soll die Spendenbüchse mit ihm unterwegs durch Teltow-Fläming sein. David Bode will auf diese Weise mit gutem Beispiel vorangehen. Er hofft, dass sich auch andere motiviert fühlen, zu helfen.

David Bode hat die Spendenbox jetzt täglich dabei. Quelle: Victoria Barnack

Der 33-Jährige will auch künftig Spenden sammeln für Projekte und Einrichtungen, die seine Unterstützung verdienen. Schon zu Weihnachten hatte er eine Aktion gestartet. Seine Kunden konnten dank eines Wunschbaums die Träume von sozial schwachen Kindern aus der Region erfüllen.

Auch für Kitas und Jugendliche aus Luckenwalde hat sich der Familienvater schon eingesetzt. „Soziales Engagement liegt mir am Herzen“, sagt David Bode, „es wird mit Sicherheit nicht meine letzte Spenden-Aktion gewesen sein.“

Montags, mittwochs und freitags steht David Bode mit seinem Foodtruck in der Salzufler Allee in Luckenwalde. Dienstags und donnerstags ist er in Ludwigsfelde nahe des Kreisverkehrs Am Alten Krug zu finden.

Von Victoria Barnack